如果一切相同　曼城利物浦要踢英超附加賽

今季英超冠軍之爭，有機會要踢英超附加賽決勝。英國傳媒報道，現時曼城領先利物浦3分，最後3輪再攞7分即封王，但只要曼城輸1場，利物浦最後3場全勝，兩隊就會同分，如果連得失球、失球、對賽成績都一樣，就會出現英超史上首場冠軍附加賽。

傳媒分析指，要以附加賽決勝嘅條件好苛刻，爭冠兩隊必須同分、同得失球、同得球，對賽成績亦要一樣，兩隊今季兩循環交鋒同樣踢成2比2，現時曼城領先3分，得失球多4個，取得爭冠優勢，不過英超咩事都會發生，兩隊最後同分亦唔出奇。

如果曼城喺最後3仗當中輸1場，舉例下仗曼城作客狼隊輸1比2，而利物浦2比0擊敗維拉，兩隊就會同分，之後曼城作客韋斯咸小勝1比0，利物浦作客修咸頓贏2比0，兩隊就會同分同得失球，最後一輪利物浦主場對狼隊、曼城主場對維拉，如果兩隊同3比0取勝，到時兩隊同得92分，得94失23，得失球同樣+71，，就會出現史上首場英超冠軍附加賽。

如果出現附加賽，呢場波將會喺煞科日之後3日，5月25日(周三)舉行，比賽地點有機會喺兩隊嘅死敵主場奧脫福球場上演。

至於第4、5位嘅阿仙奴同熱刺亦有機會要踢附加賽，先決條件係嚟緊熱刺必須擊敗阿仙奴，到最後兩隊同分同得失球，就會進行附加賽決定歐聯資格。