紅軍3射手入波「15+」　追平曼城紀錄

利物浦喺周三(11日)凌晨英超以2比1反勝阿士東維拉，沙迪奧文尼頂入致勝1球，取得個人今季英超第15個入球，加上隊友穆罕默德沙拿、迪亞高祖達分別有22球及15球進帳，令利物浦追平曼城2013/14年球季創下嘅紀錄，成為英超史上第2隊有3位球員單季聯賽入波「15+」。

曼城喺2013/14年球季英超轟入102球，以2分優勢力壓利物浦，奪得冠軍，該季「藍月亮」有3位球員喺聯賽入15球或以上，包括耶耶托尼入20球，阿古路入17球，迪斯高入16球。

利物浦今季亦做出呢項壯舉，其中穆罕默德沙拿以22球排英超射手榜第1位，迪亞高祖達、沙迪奧文尼各入15球。

沙迪奧文尼近期腳風非常順，各項賽事近11次上陣，合共射入8球，利物浦餘下2場聯賽對手只係修咸頓、狼隊，相信呢位塞內加爾國腳嘅英超入球數字有望進一步增加。

另外，路爾斯戴亞斯今場貢獻1次助攻，傳畀沙迪奧文尼頂入，呢位哥倫比亞國腳年初加盟利物浦以來，上陣23次入6球及4次助攻，領隊高普大讚佢有頂級表現。