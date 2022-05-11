巴塞「自相殘殺」　中堅腦震盪入院

周三(11日)凌晨西甲，巴塞隆拿主場以3比1擊敗切爾達，但中堅朗奴阿拿奧祖因為爭頂時，同隊友加維頭撼頭，出現腦震盪，需要立即送院治療，令原本防線人腳不足嘅巴塞雪上加霜。

巴塞隆拿今場原本踢得比較輕鬆，迪比射入打開紀錄，加上奧巴美揚梅開二度，48分鐘已經領先3球，奧士文尼迪比利貢獻2次助攻。雖然切爾達由伊亞高艾斯巴斯射入追番1球，但始終係巴塞控制大局。

不過踢到65分鐘，發生不幸一幕，巴塞隆拿中堅朗奴阿拿奧祖同加維頂波時，出現誤會，兩人頭撼頭倒地，朗奴阿拿奧祖嘅情況比較嚴重，一度失去知覺，幸好之後恢復清醒，並由救護車送去醫院治療。

事後巴塞隆拿會方發表聲明，指朗奴阿拿奧祖出現腦震盪問題，已經無大礙。巴塞另一位中堅碧基正在養傷，依家冇埋朗奴阿拿奧祖，教練沙維肯定頭痕。

另外，近期狀態欠佳嘅巴塞前鋒奧巴美揚，今場重拾射手鞋入2球，打破3場入球荒，佢今季西甲上陣15場入11球，成為西甲史上第3位冬季加盟之後，下半季入波達11球或以上嘅球員。