祖高域迎羅馬60勝　華度加奴又退賽

轉戰羅馬的祖高域周二在意大利公開賽，迎來個人在羅馬的第60勝，寫下里程碑，同時亦為保住世界「一哥」席位而奮鬥，他今個賽站必須闖入4強，否則再被麥維迪夫取代「世一」位置。

祖高域繼續為法網準備，上一站在馬德里負於西班牙新星艾卡華斯4強止步，今個星期轉戰意大利，首圈輪空，今仗面對俄羅斯的卡域薛夫僅花91分鐘，以直落兩盤6比3、6比2獲勝，躋身男單16強，並錄得在這項賽事的60勝10負戰績，「今天大家都有不少漂亮的擊球，你每次都希望能夠交出刺激及吸引的好球，特別是贏得那一分獲得球迷的歡呼，群眾就是希望能看到力量、刺激及勇戰。」曾五奪男單冠軍的祖高域下仗將面對同胞Laslo Djere或剛復出的前世界「３哥」華連卡之勝方。

此外，被列為6號種子的魯列夫則爆冷以2比6、4比6不敵卡珍諾域。至於女單方面，英國新星華度加奴再次因傷退出，她面對加拿大的安德莉絲高進行至第二盤時，因忍不住背部傷患的疼痛，最終選擇退賽以2比6、1比2離開賽場。在去年美網奪冠後，她在巡迴賽的戰績為9勝12負。她賽後坦言：「我想試一試，在馬德里之後我休息了一兩天就無問題，而來到羅馬似乎情況沒有好轉，訓練也受到影響，原來我低估了比賽，我需要確保背傷痊愈，我不想帶着一種受到限制的感覺去進行下一場比賽。」