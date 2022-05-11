意盃決賽祖記鬥國米　免費台直播

周四(12日)凌晨將上演意大利盃決賽，祖雲達斯於中立場奧林匹高球場火併國際米蘭。祖雲達斯係上屆冠軍，國米則勝在防守穩健，雙方勢均力敵，而且近年意盃決賽有個黃金數據，全部半場不分勝負，今場半和值得再追。(香港開電視77台、有線661及601台周四凌晨3時直播)

藍黑兵團防守硬淨

祖雲達斯係意盃決賽常客，佢哋近7屆6次殺入決賽，當中5次捧走冠軍，經驗老到。今季「老婦人」喺C朗離隊後，意甲暫時只排第4，爭標無望，而且今屆歐聯又於16強出局，意盃成為佢哋唯一奪標希望，今場當然會加倍小心。

祖雲達斯上場聯賽領先一球下被熱拿亞反勝2比1，不過該仗佢哋只係半力出擊，明顯為今仗留力。

國際米蘭上周聯賽遭遇啱啱同祖雲達斯相反，佢哋先落後兩球，跟住連入4粒反勝安玻里4比2，現時分別喺意甲及意盃「叫雙飛」。事實上「藍黑兵團」係今季意甲失波最少球隊之一，36場聯賽只失31球，今場誓築起銅牆鐵壁頑抗對手。

翻查紀錄，原來近年躋身意盃決賽嘅球隊都踢得特別謹慎，近4屆全部開半場和，值得留意嘅係，當中3屆祖雲達斯都係決賽分子，呢個黃金數據參考性極高，今場半場和抵玩。

直播表

周四1:00am 西甲 艾拉維斯Vs愛斯賓奴

Now 632

周四1:00am 西甲 奧沙辛拿Vs基達菲

Now 633

周四1:00am 法甲 尼斯Vs聖伊天

Now 639

周四2:30am 英超 列斯聯Vs車路士

Now 622

周四2:30am 西甲 西維爾Vs馬略卡

Now 630、631

周四2:30am 蘇超 登地聯Vs些路迪

Now 638

周四2:45am 英超 李斯特城Vs諾域治

Now 623

周四2:45am 英超 屈福特Vs愛華頓

Now 624

周四3:00am 意盃 祖雲達斯Vs國際米蘭

香港開電視77台、有線661、601台

周四3:00am 法甲 南特Vs雷恩

Now 639

周四3:15am 英超 狼隊Vs曼城

Now 621

周四3:30am 西甲 艾爾切Vs馬德里體育會

Now 632

周四7:30am 巴甲 巴拉干天奴紅牛Vs明尼路

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