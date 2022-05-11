里奧冠軍馬蓮優霸盃復出贏波：只恢復5成

里約奧運女單金牌得主馬蓮，傷愈復出周三在泰國上演的優霸盃初亮相，即帶領西班牙贏波以4比1擊敗同組的澳洲，然而這位3屆世界冠軍坦言狀態只恢復五成，並劍指8月的世錦賽。

因左膝傷離開戰場一年的馬蓮，周三終於在世界女團最高榮譽的優霸盃亮相，「坦白說，我不肯定自己的狀態恢復，或者大約五成，可能五、六成左右吧！」西班牙日前已先後不敵中國及中華台北出線無望，而馬蓮則於這場對澳洲首次登場：「我剛來到兩日就要比賽，還有點暈機浪，狀態肯定不是最好，而且我沒有在主場館練習過，所以今天只在場館內望一望，留意一下羽毛球在氣流間的走位，幸運地比賽時都能控制得到。」

贏得首勝卻又告別，明天馬蓮就回到家鄉備戰：「能夠再打國際賽及見到所有對手，真是很高興，我很開心地與其他人打招呼，很開心可以回歸。雖有不是百分百的狀態，但比起上周的歐洲賽已經進步了不少，所以我要繼續積極訓練及保護我的膝蓋。」

28歲的馬蓮回歸戰場坦言目標是8月的世界羽毛球錦標賽，「我希望世錦賽可以發揮到最好，這是我的主要目標，明天我回家，並有三星期讓我準備，6月會有兩個印尼公開賽及馬來西亞賽，所以夏季有一連串比賽，今個月就要準備。」

至於中國隊在小組最後一戰以5比0贏中華台北，小組三戰全勝，以首名躋身優霸盃8強。