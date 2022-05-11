外流港將　無緣為港隊出戰　梁諾恆感可惜

正隨浙江隊於青島備戰來季中超征途的港將梁諾恆，近日於熱身賽再有斬獲，幫助球隊擊敗聯賽衞冕之師FC山東。對於未能代表港隊出戰6月於印度舉行的「亞洲盃」外圍賽，「細佬」接受本報訪問時亦作出回應，直言對此感到可惜。

港隊主教練莊恩安達臣近日透露收到包括浙江隊在內等球會發出的信件，解釋陣中港將無法歸隊的情況，而梁諾恆亦是其中一位無緣出戰「亞洲盃」外圍賽的外流球員。去年世盃亞洲區外圍賽，梁諾恆等外流內地聯賽的港將，皆未有隨隊出戰。過往梁諾恆多次在訪問中，表達希望再為港隊出戰的意願，惟現時內地疫情加劇，嚴苛的防疫措施，意味「細佬」要再次與港隊披甲機會擦身而過。

「最主要係返大陸好大問題，去完印度比賽之後，需要2、3個月或者更長時間，先至返到內地報到。」「細佬」解釋道。對於今次大賽未能歸隊助拳，「細佬」表示感到可惜：「睇到今次『亞洲盃』外圍賽分組形勢，我哋如果全力出戰，係好大機會出線；雖然自己未必返到嚟比賽，都希望香港隊會有好成績。」

現時浙江隊正於青島集訓，在周二（10日）與FC山東的熱身賽中，有份出戰的梁諾恆接應罰球頂入，幫助球隊擊敗對手，「細佬」透露球隊會於周五（13日）再與這隊中超衞冕之師交手，其後返回浙江，準備聯賽開鑼。據內地傳媒報導，新一季中超將以賽會制形式展開，大連和梅州已確定舉辦兩個賽區賽事，惟現時第三賽區的主辦地仍有待落實。