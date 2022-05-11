曼城多助攻王　哥帥睇好夏蘭特1季入30球

曼城落實將於7月1日簽入多蒙特射手艾寧夏蘭特之後，各界對於呢位21歲挪威國腳下季表現充滿期望，英國傳媒爆料，指曼城主帥哥迪奧拿曾經告知夏蘭特，「藍月亮」有多位助攻高手，可以提供源源不絕嘅入波機會，佢入「城」之後，一季起碼可以入到30球。

哥迪奧拿之所以咁有信心，因為曼城今季各項賽事，已經有4位球員取得10次以上助攻，成為歐洲5大聯賽同一隊最多球員助攻達雙位數，包括奇雲迪布尼有13次，加比爾捷西斯12次，菲爾科頓11次，祖奧簡斯路10次，仲未計馬列斯、史達寧分別有9次、7次助攻。

英超官方都話艾寧夏蘭特加盟曼城，將有大把入波機會，因為多位隊友都擅長「鋪橋搭路」，其中奇雲迪布尼今季英超創造77次機會，包括7次助攻，貝拿度施華創造54次機會，包括3次助攻。

歷年來一季英超入30球或以上嘅球員並唔多，對上1次係2017/18年球季，穆罕默德沙拿入32球及哈利卡尼入30球。

艾寧夏蘭特上季德甲上陣28場入27球，今季上陣23場入21球，入球率非常高，只要冇傷病，下季英超入30球並唔出奇。