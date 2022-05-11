作客獵狼盡情開火　曼城搶分做大事

以3分領先優勢坐穩英超榜首席位嘅曼城，周四凌晨再度出擊搶分，作客對戰走勢下滑嘅狼隊。「藍月亮」目前於爭冠路佔得上風，而且歐聯已經出局，可以專心應付最後3輪聯賽，領隊哥迪奧拿毋須再計算人腳調配，每仗皆可重兵攻敵。狼隊無欲無求亦可放開懷抱對攻，既然該隊近4仗主場全開總入球3球或以上，中位數2.5球大盤值博。（Now 621周四凌晨3時15分直播）

曼城人腳鼎盛足以應付多條戰線，較可惜係佢哋今季再度失落歐聯錦標，於4強次回合領先大好形勢下，最終被皇馬淘汰，如此情況下失落歐聯無疑令士氣大受打擊。不過曼城喺英超仍然要同利物浦爭持，因此不容鬆懈，「藍月亮」上仗主場怒炒紐卡素5比0，今仗勢必乘勢強陣出擊，對住實力較弱嘅狼隊可望全取3分。

不過喺呢個爭標關頭，「藍月亮」防線爆發傷兵潮，幾位守將包括基爾獲加、史東斯、尼敦阿基及魯賓戴亞斯受傷缺陣，防線餘下拿樸迪支撐大局，老將費蘭甸奴將要客串中堅，幸好中前場保持充裕人腳，今仗實行以攻代守，爭取更多入球以防萬一。

狼隊冇包袱隨時鬥攻

狼隊今季一度有機會衝上英超前6，惟早前成績下滑，上仗作客車路士雖然賽和2比2，但連場失分之下，狼隊與來屆歐洲賽席位愈行愈遠，當中前仗主場對白禮頓以0比3大敗，由韋利保利、高亞迪及路曼沙斯組成嘅防線中門大開，今仗勢難抵擋「藍月亮」來犯。幸好狼隊有射手魯爾占美尼斯及中場魯賓尼維斯在陣，尚有一定鋒力，今仗或有力破蛋，一於追入球大。