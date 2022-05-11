干地翻舊帳　怒插英超賽程安排離譜　　

阿仙奴作客對熱刺嘅北倫敦打吡，本來喺今年1月中舉行，但因兵工廠「人腳唔齊」而延期至本周五(13日)凌晨舉行。賽前熱刺領隊干地炮轟英超賽會，認為今次補賽對熱刺相當唔公平同不利，事關球隊周日(15日)晚就會對般尼，體力負荷太大，隨時影響爭奪前4機會。

今年1月阿仙奴稱聲有球員感染新冠肺炎缺陣，唔符合賽會規定嘅最少有13位非門將球員，以及1位門將，結果成功向英超賽會申請將對熱刺一戰延期。

至今干地仲認為事件非常奇怪：「依家談論過去發生嘅事情都冇用，但好奇怪嗰場比賽因新冠疫情被推遲，因為阿仙奴明明冇人受感染；如果比賽可以如期舉行，球隊有好大勝算，因為對方有唔少球員受傷同踢緊非國盃。」

據悉當時阿仙奴只有中場馬田奧迪加特確診，球隊人腳唔齊主因係多傷兵、停賽及有球員離隊踢非國盃，並非受疫情影響，但兵工廠申請延期獲批，當時已引起熱刺、車路士等球隊不滿。

不過，干地認為熱刺比起1月份表現有明顯進步，尤其球員更有組織力及強大，擁有更多足球知識，有信心主場可以全取3分。

周五(13日)凌晨踢完北倫敦打吡後，熱刺周日(15日)晚就會硬撼護級分子般尼，短時間內連踢2場，對球員體能好大考驗，難怪干地顯得非常憤怒：「我講過領隊唔應該抱怨，但依家輪到我抱怨，因為有時真係好難接受英超賽會決定，尤其之前因為佢哋唔肯讓步，令我哋對雷恩嘅歐協聯分組賽需要自動棄權，不過如果球隊同意咗賽期改變，領隊亦必須接受。」

賽前排第5嘅熱刺，目前同「4哥」阿仙奴只係相差4分，如果要爭取來季歐聯席位，今場絕對不容有失。