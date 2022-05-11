排球女將召集！V.Cares青年排球訓練計劃 激活你的潛能
2022年05月11日 20:44
東網電視更多新聞短片
有「排」玩、有「排」學！如果你對排球有興趣又想充實自己，激活「疫」下潛伏已久的運動細胞，黃金機會就在眼前。第一屆《V.Cares 青年排球訓練計劃 2022》現公開招募球員，提供免費及專業的排球訓練，計劃將透過連串的活動擴濶學員的生活體驗，發掘潛能。表現出色的學員，更可晉身V.League賽事，挑戰更大的舞台。
以往香港曾舉辦有系統的籃球訓練營及聯賽，然而大規模的排球公開招募加上恒常訓練連比賽就鮮有出現。嶄新的《V.Cares 青年排球訓練計劃 2022》由三菱電機（香港）有限公司全力贊助，並由香港青年協會協辦。計劃對象為13 至 17 歲的女生，旨在為一眾有志成為排球運動員的青少年，提供為期約6個月的訓練計劃；打頭陣於下月舉行選拔日，將挑選120名入圍者參與迎新營及訓練，其後進一步挑選學員出席7至8月第二階段的恒常訓練。而教練將於各隊挑選共56人出席第三階段的V.League球隊訓練營及聯賽（9月上旬至10月）。學員屆時將分成不同地區為基地的球隊，增進球技，學習團隊精神。
與一般的排球班不同的是，本計劃的學習範疇更廣，主辦單位計劃安排學員參與義工服務及個人成長培訓，培養她們的身心健康發展，透過運動，同時增加青少年對社區的關懷，全方位學習。計劃將優先取錄領取綜援、書簿津貼或在職家庭津貼的基層青年/ 特殊教育需要(SEN)青年 / 非華語青年，以鼓勵任何對排球有熱誠的青年不會受限於經濟、特殊教學、種族、及文化差異等問題。有興趣者可登入以下網頁報名：https://bit.ly/vcares2022。活動詳情可參閱大會的社交專頁，V.Cares 青年排球訓練計劃 Facebook及IG獲得最新消息。
V.Cares 青年排球訓練計劃 2022 – 球員選拔日
日期: 2022 年 6 月 3 日 (五) *端午節公眾假期
時間: 14:00 – 21:00
地點: 大埔體育會李福林體育館 (大埔安祥路 2 號)
年齡: 13 – 17 歲
組別: 女子組
名額: 200 名 (計劃將優先取錄領取綜援、書簿津貼或在職家庭津貼的基層青年/ 特殊教育需要(SEN)青年 / 非華語青年)
費用: 免費