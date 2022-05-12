曼城5比1炒狼隊創紀錄　冠軍近在咫尺

曼城衛冕英超近在咫尺！勢如破竹嘅「藍月亮」，周四(12日)凌晨英超作客5比1大炒狼隊，奇雲迪布尼食出「大四喜」成為贏波英雄。曼城依家以3分領先次席利物浦，而且得失球差進一步拉開至7球差距，最後2輪只要1勝1和就肯定奪冠，冠軍幾成定局。

曼城今仗狂風掃落葉，奇雲迪布尼開波7分鐘同貝拿度施華美妙合作射入，狼隊5分鐘後由丹當斯卡追平，不過奇雲迪布尼勇不可擋，喺16、24同60分鐘接連建功食出「大四喜」，加上史達寧喺完場前6分鐘「埋齋」，協助曼城作客大勝5比1。

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雖然喺歐聯4強出局，但曼城英超衝刺嘅強勢係史無前例，佢哋成為英超史上首支連續5場贏3球或以上球隊，包括3比0贏白禮頓、5比1贏屈福特、4比0贏列斯聯、5比0贏紐卡素同5比1贏狼隊，連場大勝令曼城得失球有+72，拋離利物浦嘅+65，意味曼城就算最後2輪有1場失手輸波，仍有好大機會憑得失球奪冠。

曼城領隊哥迪奧拿賽後拒絕承認冠軍已成囊中物：「3分已袋，依家會先休息，準備對韋斯咸嘅『決賽』。奇雲迪布尼呢2、3個月嘅表現出類拔萃，係曼城最後衝刺嘅關鍵人物。」曼城周日(15日)作客韋斯咸，煞科戰就會主場對阿士東維拉。