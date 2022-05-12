祖傑正式冧莊MVP　金塊球團赴塞國頒獎

NBA今日（12日）正式公布，金塊中鋒祖傑當選年度最有價值球員（MVP），成為史上第13個冧莊這個獎項的球員。

祖傑獲得65張第一名票，總分875分，力壓76人的艾賓特（706分）和公鹿的安迪杜甘普（595分），連續兩年當選MVP，是繼拿殊（2005、06）及「字母哥」（2019、20）後，史上第3個蟬聯MVP的國際球員，也是史上第5個達成MVP連霸的中鋒。

今季祖傑出賽74場，場均獲得27.1分13.8籃板7.9助攻，在兩大主力Jamal Murray和Michael Porter Jr.受傷下，帶領金塊以6號種子之姿闖進季後賽，惟首輪不敵勇士。祖傑目前已回到家鄉塞爾維亞，金塊球團特意飛到當地，為當家中鋒送上獎盃。影片可見祖傑乘坐馬車，來到馬廄領獎，逐一擁抱總裁Tim Connelly、主帥Michael Malone和親友，現場還響起MVP的呼聲，相當溫馨。

「希望當我老了，又胖又脾氣暴躁的時候，能告訴孩子們，以前我很會打籃球。」祖傑說。這個MVP連霸得主，在2014年選秀直到第2輪41順位才被金塊選中，選秀畫面甚至遭插播廣告，僅用一行文字交代結果，如今苦盡甘來，今夏有望簽下5年2.54億美元的頂級合同。