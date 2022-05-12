優盃演球后大戰！山口茜挫戴資穎率日本闖關

優霸盃上演球后大戰，世界頭兩位女單日本山口茜及中華台北的戴資穎8強戰碰頭打得激烈，最終應屆世界冠軍山口茜以2比1力挫對手，搶下對戰三連勝，並帶領日本殺入4強，而中國則送印尼3蛋，篤定另一個準決賽席位。

世界男女子羽毛球團體最高榮譽的湯姆斯盃及優霸盃在泰國打得如火如荼，經過一輪小組賽之後，周四率先決出優盃4強，當中日本對中華台北一戰成為焦點，當今兩位球后山口茜及戴資穎打頭陣對壘，二人打足三局，而山口茜憑着決勝局的三個幸運波，最終以21比11、19比21及21比19力壓戴資穎，這是她們繼去年世錦賽決賽後，山口茜再勝一仗，而二人的對戰紀錄亦拉近，山口茜追近至9勝10負。

至於世界排名第三的廣田彩花／福島由紀在女雙為日本再下一城，戰勝許雅晴／林婉清，而擔任日本第二女單的奧原希望亦擊敗許玟琪，最終日本以直落三場獲勝，4強將與南韓或丹麥的勝方。

另邊廂，爭取衞冕的中國隊以陳雨菲為首出戰硬撼印尼，她與陳清晨／賈一凡均以直落兩局擊敗對手，何冰嬌則先輸後贏成功逆轉，以總場數3比0贏印尼，將與印度及泰國的勝方爭逐決賽席位。