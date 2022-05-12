越野賽車尋快感　網壇美少女另類心頭好

不少女生喜歡「遊車河」，但比起當乘客，英國網球天才少女華度加奴更喜歡坐在駕駛座，享受四處穿梭的感覺。別看19歲的她外表斯文，假如不是轉打網球，大概已經成為賽車手了。華度加奴去年以外圍賽球手身份歷史性贏得美網一夜成名，這位羅馬尼亞和中國混血兒旋即成為廣告商寵兒，今年更擔任名車品牌的宣傳大使，讓這位愛車之人趁機「自肥」。■文：余樂詩

華度加奴（Emma）年僅6歲就與賽車結緣，當中的刺激感覺，至今仍回味不已。「早於6歲時，我就開始玩高卡車，那時候覺得自己和別的小朋友不同，覺得自己很有型呢！」

從越野賽車尋找快感

隨着年紀漸長，高卡車已經滿足不到「小Emma」，很快她向更高難度挑戰：「我喜歡速度感，加上從小對機械工程很感興趣，所以迷上了賽車。玩了一、兩年高卡車後，就轉玩挑戰性更大的越野電單車，我想沒有小孩不愛玩到滿身泥巴吧？」長大後，華度加奴的網球天賦被發掘出來，最終放棄越野賽車，但她笑言未來可能會考取電單車牌照，再享受「飛車」感覺。

F1忠實粉絲最愛列卡度

賽車和網球是兩種截然不同的運動，但在華度加奴眼中卻有不少相似之處：「兩者都要保持專注，必須對每個新狀況作出反應，不過賽車就要計劃得更精準，每個失誤都可以造成嚴重影響。」作為一級方程式（F1）忠實車迷，她幾乎每逢周日都觀看F1比賽。說到最喜愛的車手，原來英國車王咸美頓、法拉利型男勒卡歷、紅牛麥斯韋斯塔本，統統不是她那杯茶：「我最喜歡列卡度，他集技術和幽默感於一身。」

華度加奴畢業後轉為全職訓練，近日正備戰生涯首個法網。自去年美網奪冠後，其狀態一直不穩，先後受新冠肺炎及各種傷患影響表現，早前史特加賽8強奮戰下僅僅不敵1姐施華德，似有回勇迹象，惟近日出戰羅馬網賽的她，面對加拿大的安德莉絲高又因背傷選擇退賽，華度加奴賽後大表失望：「我以為打完馬德里賽休息一兩天就無問題，但來到羅馬情況沒有好轉，訓練也受到影響，原來我低估了傷患，我要確保背傷完全康復，不想帶着一種受限制的感覺去比賽。」看來在本月尾法網展開前，華度加奴要好好保養身體。

接寶娃棒成廣告商寵兒

保時捷曾找來不少網壇巨星擔任品牌大使，當中5項大滿貫得主舒拉寶娃便屬代表人物，如今由年僅19歲的華度加奴接棒，看來亦看中其發展潛力。

深信紅土場有一番作為

事實上自華度加奴成名後，不少大品牌都主動找其合作，令她年紀輕輕已經財源滾滾來。

雖然身家豐厚，但仍需實際戰績支持，這位19歲英國1姐自覺仍有很大進步空間，她期待在泥地賽累積更多經驗，在「紅土場」有一番作為：「我很享受泥地網球的各種挑戰，深信泥地最終會成為我的強項。」且看華度加奴能否趕及在法網復出，爭取佳績。

華度加奴Profile

出生日期：2002年11月13日

年齡：19歲 國籍：英國

身高：175cm 最高世界排名：11

重要成就：2021美網女單冠軍、溫網16強