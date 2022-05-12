【港講J.League】世界盃冠軍精英 粒粒皆星

日職聯成立初期已受到亞洲球迷的注目，靠的除了是有效的市場推廣策略外，高水平外援的引入亦係日職聯受到留意的原因。國腳級外援人馬在日職聯的歷史裡面俯拾皆是，但真正擁有世界盃冠軍獎牌的球員卻不算多，今日就同大家數下日職聯史上十大世界盃冠軍隊成員，排名當然不分先後啦！

10. 比恩

1990年世界盃冠軍西德，陣中算係有唔少成員之後遠道東瀛加入日職聯獻技，比恩正是其中之一。比恩本身司職中場，左腳技術相當純熟，經常射入遠距離罰球；而佢在球員時代的二撇雞造型，更為佢帶來「小鬍子」的稱號。在1990年世界盃，比恩代表西德上陣了4場比賽，更在分組賽大勝阿聯酋一仗取得入球。比恩的職業生涯合共代表西德及德國17次，取得3個入球，次數未算太多。

比恩在1994年夏天轉投浦和紅鑽，而在加盟紅鑽前佢就效力過科隆、漢堡及法蘭克福三間德國大球會，大賽經驗可說是相當豐富。比恩效力浦和紅鑽兩季半期間，上陣68次並取得25個入球，當中有唔少就係罰球直入；而佢嫻熟的傳送功夫，更造就岡野雅行及福田正博兩位本土攻擊手取得唔少入波，相信有唔少紅鑽球迷到而家都係記憶猶新。

9. 列巴斯基

無論係德國、抑或係日本球迷，對於列巴斯基的名字肯定唔會陌生。合共代表西德達73次的列巴斯基，早在70年代末期已經在科隆成名，呢位攻擊中場曾經代表西德出席1982、1986及1990世界盃決賽週，並在1990一屆奪金而回，列巴斯基更有份在決賽中上陣。

列巴斯基在1993年離開母會科隆，並在日職聯元年加盟古河市原（現：千葉市原），效力兩季期間列巴斯基共上陣63次，取得10個入球。離開古河市原後，列巴斯基更轉戰當時日本第三級別聯賽效力仙台，最終在1997年宣佈掛靴。

列巴斯基掛靴後，轉戰教練界，更在1999年執掌FC橫濱並成功帶領球隊升上日乙，而佢之後亦執教過福岡黃蜂，可見佢晌日本球壇的影響力。

8. 巴治禾

同樣是1990世界盃冠軍隊成員的巴治禾，可以話係在日本最吃得開的一個。本身司職中堅的巴治禾，球員生涯合共代表前西德及德國76次，並出席過1990及1994世界盃決賽週。

本身在德甲效力史特加超過10年、踢過超過300場比賽的巴治禾，在1994美國世界盃後的夏天毅然轉投浦和紅鑽，結果取得絕對性的成功。在效力浦和紅鑽的三年半期間，巴治禾合共代表球會上陣127場，效力期間雖然未能為浦和紅鑽帶來任何冠軍，但巴治禾卻在1995及1996球季獲選為日職聯最佳十一人，可見日本球迷普遍認同佢的場上演出。

在1997年離開浦和紅鑽，巴治禾返回德國效力卡爾斯魯厄兩季後掛靴並轉戰教練界。在2004年球季，巴治禾以監督身份回歸日本球壇執教浦和紅鑽，開展紅鑽在千禧年代中期的王朝。2005球季，巴治禾先帶領球隊贏得天皇盃冠軍奪得球會史上首項錦標；之後在2006年球季更包攬日職聯及天皇盃冠軍，巴治禾自己亦獲選為2006球季最佳監督，可說是名利雙收。2006球季後巴治禾亦正式離開浦和紅鑽，返回德國執教亞琛，結束佢晌日本球壇輝煌的生涯。

7. 佐真奴

日職聯成立初期，引入唔少巴西國腳級外援，如薛高、比斯麥等等以求提高比賽水準及注目度，1994世界盃冠軍巴西陣中成員之一的佐真奴亦是其一表表者。司職右閘的佐真奴本身已大名鼎鼎，自1987年起做1995年合共代表巴西64次，除了出席過1990及1994世界盃決賽周，亦代表過巴西出戰1988年漢城奧運會，經驗可說是相當豐富。

經過在德甲先後效力過利華古遜及拜仁慕尼黑後，呢位攻擊型右閘在1995年夏天決定轉戰日職聯加盟鹿島鹿角，結果成為球隊不可或缺的成員。在效力鹿島鹿角三季半的期間，佐真奴就協助球隊贏過2次日職聯總冠軍，更成為1996球季的最有價值球員。

佐真奴最終在2002年以39歲的高齡在富明尼斯收山，掛靴後亦轉戰教練界，而在戈亞斯及費古倫斯擔正過後，佐真奴在2012球季重回日本擔任鹿島鹿角的監督。雖然佐真奴為鹿島鹿角在當季贏得聯賽盃錦標，但在日職聯只能以第11名過終點，創下球會史上最差聯賽成績，結果只係執教一季後就黯然離去返回巴西執教。雖然佐真奴在鹿島鹿角的執教生涯並唔係「有終之美」，但綜合佢晌球隊的球員及執教生涯，都說得上係代表人物之一。

6. 李安納度

除了佐真奴，鹿島鹿角同期亦有另一1994世界盃冠軍成員李安納度效力。論名氣，李安納度比起佐真奴更大，不過呢位左腳仔在1994世界盃期間因為在十六強對美國一仗開踭打對手而被逐並罰停賽4場，結果無緣決賽，但總算係冠軍成員之一。

當時正效力於聖保羅的李安納度，在世界盃決賽週後毅然轉戰日職聯掘金，加盟鹿島鹿角。本身司職左閘的李安納度，加盟鹿島鹿角改以攻擊中場姿態出現，並披上10號球衣，可見佢的重要性。李安納度效力鹿島鹿角的時間雖然只係兩季多少少，但上陣49場竟然取得30個入球，可見佢出眾的個人質素。

雖然李安納度早在25歲之齡轉戰亞洲，但佢的出色表現依然得到歐洲大球會的青睞，離開鹿島鹿角後先後效力巴黎聖日耳門及AC米蘭，最終在2003年於AC米蘭宣佈掛靴。而總結李安納度的國家隊生涯，佢合共代表巴西55次取得7個入球，並出席過1994及1998世界盃決賽周。掛靴後，李安納度亦曾在AC米蘭、國際米蘭及土耳其球會安塔利亞執教，更是現任巴黎聖日耳門足球部的總監，可見佢晌世界球壇的地位。

5. 鄧加

同佐真奴、李安納度相比，鄧加在1994世界盃決賽周就更加威水，事關佢係以隊長身份帶領巴西奪標。呢位全能中場原先只係副隊長，但正隊長萊爾在決賽周期間狀態低迷被貶為後備，造就鄧加創造傳奇。

出身於巴西國際體育會的鄧加本身踢法硬朗，在球壇早已成名，在歐洲亦先後效力過費倫天拿、佩斯卡拉及史特加等球會，最終在1995年冬天決定轉戰日職聯加盟當時勁旅之一的磐田山葉。鄧加在中場憑住超卓的球賽閱讀能力，為磐田山葉的中場線指揮若定，成功造就球會在90年代中期的王朝，更在1997年球季協助球隊贏得日職聯冠軍，最終在1998年球季完成後離隊。值得一提的係鄧加在磐田山葉效力期間依然為巴西國家隊效力，並以隊長身份出戰1998世界盃決賽周，可見佢晌巴西的崇高地位。

掛靴後的鄧加，先後執教過巴西國家隊兩次，並試過成為國際體育會的主教練，但自2016年被巴西國家隊辭退後，鄧加就並無再出任教職，唔知佢日後有無機會登陸日職聯執教呢？

4. 大衛韋拿

千禧年代中期日本球壇開始甚少大灑金錢引入大牌外援，直到神戶勝利船掘起後才令熱潮重現，而2010世界盃冠軍西班牙陣中亦有唔少成員在職業生涯晚期轉戰東瀛，大衛韋拿正是其中之一。

身材並唔高大的大衛韋拿並非出自名門，出身自希杭的佢憑住出色的入球能力在西甲嶄露頭角，在2005年由薩拉戈薩轉投華倫西亞後更加係大爆發，效力5季期間射入超過100球，結果得到當時「地上最強」的巴塞隆拿羅致。而在2010年夏天，大衛韋拿亦有份代表西班牙國家隊出戰南非世界盃，為西班牙射入5球的佢除了協助球隊奪得冠軍外，自己亦取得銀靴獎並入選當屆世界盃最佳11人，走上職業生涯頂峰。

在2013年夏天離開巴塞隆拿後，大衛韋拿先後轉戰馬德里體育會、墨爾本城及紐約城，最後在2019年遠道而來日本加盟神戶勝利船。大衛韋拿加盟勝利船時雖然已屆38歲高齡，但上陣28場依然取得13個入球，並在當季贏得天皇盃冠軍，總算在日本有所收穫。

3. 普多斯基

提到大衛韋拿，當然不得不提同期效力於神戶勝利船的普多斯基。呢位左腳前鋒有份晌2014世界盃決賽周協助德國贏得世界盃冠軍，出身自科隆並先後效力過拜仁慕尼黑、阿仙奴、國際米蘭及加拉塔沙雷的佢，最終在2017年中加盟神戶勝利船。

普多斯基本身的超群質素，為佢晌神戶勝利船掙得一席正選位置。雖然在效力球隊兩季半期間，普度斯基只係為球隊貢獻了15個入球，但佢聯同大衛韋拿、恩尼斯達合力協助神戶勝利船贏得2019年天皇盃冠軍，卻足以令佢晌日本球壇名流青史。

離開神戶勝利船後，普多斯基轉戰土耳其聯賽效力安塔利亞，更在2021年轉戰波蘭效力薩比利斯至今。普多斯基在球員生涯合共代表德國130次並射入49球，單從呢個數字已足證佢晌近代德國國家隊的地位。

2. 恩尼斯達

提及過大衛韋拿、普多斯基之後，當然唔可以數漏恩尼斯達。呢位西班牙一代中場指揮官，出自巴塞隆拿的青訓體系，在2002至2018年期間合共代表巴塞隆拿一隊上陣442場，可說是巴塞輝煌時期的代表人物之一。

在國家隊層面方面，恩尼斯達在2006至2018年期間亦代表過西班牙國家隊131次，更協助國家隊贏得2008、2012歐洲國家盃及2010世界盃冠軍，更在2010世界盃決賽的加時階段射入致勝入球，有份造就西班牙國家隊史上的盛世。

除了上述錦標，恩尼斯達亦代表巴塞隆拿贏過西甲、西班牙盃、歐聯、歐洲超級盃及世界冠軍球會盃，可以話係贏盡一切，最終佢在2018年夏天宣佈加盟神戶勝利船延續球員生涯。恩尼斯達加盟球隊後亦繼續發揮出穩定水平，協助球隊贏得2019年天皇盃冠軍、2020日本超級盃冠軍之餘，最終更成為球隊的隊長。不過恩尼斯達近期屢受傷患影響，今季甚少代表神戶勝利船上陣，更缺席之前的亞冠盃分組賽，相信一眾擁躉都好希望佢盡快復出，帶領目前成績低迷的神戶勝利船走出低谷。

1. 費蘭度托利斯

壓軸出場的費蘭度托利斯，說得上係最受球迷歡迎的一位！呢位西班牙射手年少已在馬德里體育會成名，身型高大、速度高、射術好，加上俊朗外表，令佢一早成為球壇萬人迷。「費托」在歐洲先後效力馬體會、利物浦、車路士、AC米蘭幾間大球會，取得接近200個入球，足證佢超群的入球能力。

國家隊層面方面，費蘭度托利斯自2003年起開始代表西班牙國家隊上陣，直至2014年世界盃完結為止合共代表110次，取得38個入球，可見佢晌西班牙陣中舉足輕重的地位。期間佢亦有份協助西班牙贏得2008、2012歐國盃及2010世界盃冠軍，國家隊生涯相當圓滿。

2018年夏天，費蘭度托利斯離開母會馬體會，轉戰日職聯加盟鳥棲砂岩，而呢支位處九州的球會亦成為「費托」職業生涯的最後一站。「費托」在效力鳥棲砂岩期間上陣唔算多，在2018、2019球季各踢半季，合共上陣35場只取得5個入球，日職聯生涯說不上特別出色。不過佢晌2019年8月23日代表鳥棲砂岩踢告別戰，對手正正是恩尼斯達、大衛韋拿所效力的神戶勝利船，三位2010年世界盃冠軍隊成員同時在日職聯賽場上上陣，可說是一時佳話。

除了日職聯賽事，費蘭度托利斯亦有代表鳥棲砂岩在2019年農曆年來港參戰當屆賀歲盃，香港球迷當時總算有幸一睹呢位一代西班牙射手的風采。

本周日職聯直播時間：

5月13日下午6：30 浦和紅鑽 對 廣島三箭 有線電視601／661

5月14日下午1：00 京都不死鳥 對 清水心跳 有線電視601／661

5月14日下午3：00 川崎前鋒 對 福岡黃蜂 有線電視601／661

5月14日下午3：00 湘南比馬 對 橫濱水手 有線電視602／662

本周日乙直播時間：

5月14日下午1：00 大分三神 對 熊本羅亞素 有線電視602／662

5月15日下午1：00 FC橫濱 對 德島漩渦 有線電視601／661

*直播時間以電視台公佈為準

日職聯每月焦點（5月）：