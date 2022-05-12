反對俄球員禁賽令　ATP擬制裁溫網唔計分　

俄烏戰爭已直接影響國際體壇，作為網壇四大滿貫之一的溫網早前宣布禁止俄羅斯及白羅斯球員參加今屆賽事，然而兩大職業網球組織ATP及WTA都表示不支持，最近有消息指ATP更計劃取消溫網的排名積分，隨時大滿貫變為表演賽。

早於俄羅斯入侵烏克蘭不久，ATP及WTA已對俄國的行為作出制裁，俄羅斯及白羅斯的球員在其轄下的賽事均不能以國家身份參賽，只能以個人名義亮相，但溫網則自行宣布禁止這兩個國家的球員參賽，這個決定引起極大爭議，球圈不少球員包括拿度及祖高域等批評禁賽令，並認為對俄國球員不公平。

ATP當時已發聲明對禁賽令表示不滿，並表示會出規定制裁溫網，英國《每日電訊報》近日報道指ATP決定取消溫網比賽的所有排名積分及對賽會罰款，報道點評:「這令溫網成為一場表演賽，一場擁有3500萬英鎊獎金的表演賽。」消息指，ATP的決定要在未來24至48小時內獲董事批准，而大多數內部人士認為，取消溫網排名積分是不二之選。

至於在意大利公開賽順利晉級的西班牙球星拿度，被問到溫網取消排名積分時沒有正面回答，但暗示大部份球員都贊成這個決定:「我對此沒有明確的意見，坦白講會議上的問題不應該公開談論。我們唯一可以做，就是溫網與ATP管理層保持聯繫，以保護每一個ATP球員。」

作為ATP球員委員會成員的拿度與費達拿的觀點都一致，他再強調：「很多事情都不是對每個人完美，我的睇法之前已說過。」這位「泥地王」曾於上月表示反對溫網對俄羅斯及白羅斯的禁賽令，「我認為這對俄羅斯球員非常不公平，他們不該為現在正發生的戰爭負責。」