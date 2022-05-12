歐聯入場券爭奪戰　熱刺爆廠捧上盤

今晚英超上演北倫敦打吡，熱刺主場火併死敵「4哥」阿仙奴。雙方唔單止恩怨一疋布咁長，亦係爭前4勁敵，一定打甩髀；熱刺有北倫敦打吡「士哥王」哈利卡尼助陣，近年聯賽主場出擊專剋阿仙奴，為咗下屆歐聯入場券，呢場「6分波」必定豁出去，讓平半照捧上盤。（Now 621及611周五凌晨2時45分直播）

熱刺近8仗聯賽取得5勝2和1負，上仗面對勁旅利物浦表現不俗，最終畀對手逼和1比1，未能全取3分有啲唔抵。事實上，自從翼鋒古路施夫斯基喺冬窗加盟後，令前線孖寶哈利卡尼及孫興民獲全面釋放，「老孫」依家以20球位居射手榜次席，單計近7仗更轟9粒，腳風順到冇朋友，哈利卡尼亦頻頻貢獻助攻，唔好忘記「哈神」過往對阿仙奴攻入11球，係北倫敦打吡史上入波最多球員，可見佢出戰打吡特別醒神。

阿仙奴近況比較飄忽，早前連續輸畀水晶宮、白禮頓及修咸頓，之後突然連贏前列分子車路士、曼聯及韋斯咸。上仗迎戰列斯聯，喺上半場領先兩粒兼踢多1人優勢下，未能趁機入多幾粒，乘機追貼同熱刺嘅得失球差距之餘，仲畀列斯聯追番1球，末段更飽食驚風散，慶幸最終險勝2比1。「兵工廠」近7仗都有失波，無論用紐奴泰華利斯定薛迪索拉斯打閘位都非常牙煙，令防線存隱憂。

現時聯賽剩番3輪之下，阿仙奴領先熱刺4分。翻查紀錄，熱刺近5次聯賽主場出戰北倫敦打吡，豪取4勝1和未輸過，今仗贏波就可追至落後阿仙奴1分，重燃爭前4希望；何況熱刺向來遇強愈強，今季4鬥曼城同利物浦取得2勝2和，非常硬淨，今仗抱住破釜沉舟嘅決心，上盤捧得過。