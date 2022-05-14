馬古尼連迪路夫爆衝突　曼聯操練腰斬

英國《太陽報》爆料，指曼聯周四(12日)操練期間，有2位「資深球星」發生衝突，導致操練被逼提早結束，令今季陷入低谷嘅紅魔鬼雪上加霜。英媒其後報道，爆衝突兩人是隊長哈利馬古尼及其後防拍擋域陀連迪路夫

曼聯上周末英超以0比4慘敗畀白禮頓之後，看守領隊蘭歷克畀球員放假4日休息，點知復操後，球星們並冇好好反省，更加有2人喺操練時發生衝突，需要隊友及職員拉開佢哋，氣氛非常火爆，令在場人士目瞪口呆。

由於當時操練已經接近尾聲，蘭歷克干脆提早結束訓練，要求球員返回更衣室。

最新消息稱，今次衝突主角是哈利馬古尼同域陀連迪路夫，報道指事件起因是馬古尼在分組賽中出現失誤，連迪路夫不滿指罵，兩人先則口角繼而動武，馬古尼日前與女友秘密註冊結婚，以為佢「結婚轉運」，連知反而令佢更加暴躁，喺操練中同隊友衝突。

曼聯今季只剩下1場英超，將於5月22日晚作客水晶宮，以球隊近期低迷表現，加上今次爆發內訌，恐怕贏波機會唔樂觀。