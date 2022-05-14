澳職季後賽開打　西部聯難抗鳳凰

澳職季後賽淘汰圈賽事於周六(14日)正式展開，首仗由西部聯鬥威靈頓鳳凰。西部聯季尾表現下滑，已經3戰不勝，球員士氣低落，加上近期碰頭鳳凰優勢更明顯，可望反客為主，一於博客勝。(myTV SUPER周六下午5時45分直播)

3仗不勝士氣低落

西部聯本來仲有機會爭奪常規賽冠軍，但佢哋近3仗未嘗一勝，包括煞科戰以1比2不敵阿德萊德聯，搞到要轉戰季後賽淘汰圈，士氣唔慌好，加上對賽往績畀鳳凰食住，近4次交手全部輸晒，球員恐怕未踢先腳軟。

新西蘭球隊鳳凰近兩季因疫情關係，到4月中先至返主場作賽，喺長期四處漂流征戰嘅情況下，仍然可以殺入季後賽，已經值得畀掌聲。辛度禾爾、蘇迪里奧和賓韋尼今季組成進攻三叉戟，成為球隊進攻重心，發揮有保證。

佢哋近4次對西部聯全勝之餘，近3次交鋒上述3人合共炮製5球，對住西部聯特別有計，今場有本錢反客為主，客勝好路。

直播表

周六1:00pm 日職 京都不死鳥 Vs 清水心跳

有線661、601台

周六3:00pm 日職 川崎前鋒 Vs 福岡黃蜂

有線661、601台

周六3:00pm 日職 湘南比馬 Vs 橫濱水手

有線662、602台

周六5:45pm 澳職 西部聯 Vs 威靈頓鳳凰

無綫myTV SUPER

周六6:00pm 韓職 蔚山現代 Vs 仁川聯

無綫85台

周六7:15pm 蘇超 些路迪 Vs 馬瑟韋爾

Now 639

周六9:00pm 意甲 安玻里 Vs 沙蘭力坦拿

Now 638

周六9:30pm 德甲 利華古遜 Vs 弗賴堡

香港國際財經台、有線662、602台

周六9:30pm 德甲 禾夫斯堡 Vs 拜仁慕尼黑

香港開電視77台、有線661、601台

周六10:00pm 英冠 錫菲聯 Vs 諾定咸森林

有線664、有線604台

周六11:45pm 英足盃 車路士 Vs 利物浦

無綫翡翠台

周日凌晨零時 意甲 維羅納 Vs 拖連奴

Now 638

周日凌晨零時 意甲 烏甸尼斯 Vs 史柏斯亞

Now 639

周日2:45am 意甲 羅馬 Vs 威尼斯

Now 638

周日2:45am 英乙 曼斯菲 Vs 諾咸頓

有線661、601台

周日3:00am 法甲 雷恩 Vs 馬賽

Now 639

周日3:00am 法甲 摩納哥 Vs 比斯特

Now 714

周日8:00am 美職 國際邁亞密 Vs 華盛頓聯隊

Now 638

周日8:30am 美職 侯斯頓戴拿模 Vs 拿舒維爾

Now 639

周日10:00am 美職 波特蘭伐木者 Vs 肯薩斯體育會

Now 638

周日10:30am 美職 洛杉磯銀河 Vs FC達拉斯

Now 639