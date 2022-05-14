英足盃決賽　車路士利物浦勢均力敵

英足盃周六(14日)晚假溫布萊上演決賽，由車路士同利物浦爭冠。今場係英聯盃決賽翻版戲碼，利物浦該役憑互射12碼捧走冠軍，可見雙方實力難分高下。車仔為爭標定必謹慎，「紅軍」分心多條戰線亦要小心行軍，兩隊近3次交手全開半場和，不妨再追。(無綫翡翠台周六晚11時45分直播)

車路士同利物浦2月底喺英聯盃決賽碰頭，當時激戰120分鐘踢成0比0，其後演變成馬拉松式互射12碼對決，鬥到第11輪守門員互射，紅軍先至險勝，車仔失落錦標實屬非戰之罪。連同今季英超兩循環交手踢成2比2及1比1，可見雙方實力接近，唔容易分出勝負，今仗再度交鋒，法定時間打和加時，甚至又要互射12碼絕對唔奇。

車路士今次同上場決賽最大分別，就係已經易主，俄羅斯富豪阿布拉莫域已完成賣盤，長達19年嘅阿布時代結束，由新班主美國富商Todd Boehly接手，如果能夠立即捧走英足盃，肯定係最佳賀禮。雖然呢支倫敦球會周中作客以3比0淨勝列斯聯，但今仗對手利物浦實力高幾班，加上高華錫受傷，主帥杜曹必定落「柯打」叫球員謹慎行軍，以免功虧一簣。

利物浦多線叫胡穩中求冠

利物浦正朝史無前例嘅4冠王目標邁進，但上場英超作客2比1反勝阿士東維拉後，喺聯賽仍以3分落後曼城，爭冠機會唔大。由於佢哋要應付多條戰線，加上中場法賓奴上仗勇戰受傷，領隊高普都會叫球員踢得穩陣啲，以免影響之後比賽。雙方近3次交手全開半場和，決賽自然唔敢輕舉妄動，一於再追半和。