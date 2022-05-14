干拿迪兩項驚人紀錄：為贏波我唔介意斷纜

英足盃決賽周六（14日）晚喺溫布萊球場上演，利物浦後衞伊巴希馬干拿迪賽前被發現兩項驚人數據，今季佢上陣嘅所有比賽，「紅軍」都能保持不敗；而佢喺溫布萊比賽嘅入球機率更加係100%。不過呢位法國中堅就話，唔介意自己嘅紀錄斷纜，只希望幫球隊贏冠軍。

伊巴希馬干拿迪季初由萊比錫轉投過嚟，雖然未能成為必然正選，但佢每次喺呢個英格蘭國家隊嘅主場比賽時，都能夠取得入波，包括英足盃4強淘汰曼城嗰場入面頂入角球，以及英聯盃決賽12碼階段入面射入。而且根據紀錄，今季每當干拿迪在陣嘅時候，利物浦都能夠保持不敗，簡直係球隊嘅「福星」。

佢日前受訪時對此表示，唔介意自己延續唔到呢項紀錄：「今場係一場大戰，贏一球就足夠，不論係邊個入波都好，最重要係贏波，然後返利市慶祝勝利。」呢位22歲法國青年隊成員仲話，球隊目前嘅士氣相當高昂，一齊面向冠軍嘅目標進發：「我嘅目標係幫助到隊波，呢支球隊有好強烈嘅理念，教練亦都好信任我，現在最需要嘅係表現好啲同爭勝。」