利物浦互射12碼擊敗車路士　捧走英足盃

周日凌晨英足盃決賽，利物浦繼英聯盃後再挫車路士，奪得今季第2項冠軍。雙方法定時間連同加時激戰120分仍踢成0比0和局，以互射12碼決勝，結果利物浦以6比5擊敗車路士，捧走英足盃冠軍。

利物浦率先發動攻勢，9分鐘路爾斯戴亞斯埋門被艾度亞文迪封出，紅軍早段不斷施壓，賽前有夏維斯受傷缺陣嘅車路士發動反擊，基斯甸普列錫及馬高斯阿朗素均有埋門機會，但過唔到艾利臣比加。33分鐘，穆罕默德沙拿受傷被迫退下火線，利物浦換入迪亞高祖達，鋒線維持3箭頭，一輪狂攻不果，半場互無紀錄。

易邊後車路士發動攻勢，輪到利物浦捱打，艾利臣比加擋出基斯甸普列錫攻門，又有馬高斯阿朗素中楣，紅軍唔輸夠運。賽事其後變成中場爭持，雙方都變得謹慎，路爾斯戴亞斯同安德魯羅拔臣埋門都中柱，車路士力保不失，法定時間0比0。

加時賽事利物浦再有華基爾雲迪積克退下火線，由祖爾麥迪比頂上，雙方攻勢放緩，120分鐘維持0比0完場，須互射12碼分勝負。

互射12碼結果如下(車路士先射)：

車路士

馬高斯阿朗素 入

艾斯派古達 不入

列斯占士 入

巴克里 入

佐真奴 入

薛耶治 入

美臣蒙特 不入

利物浦

占士米拿 入

堤亞高艾簡達拿 入

羅拔圖法明奴 入

阿歷山大阿諾特 入

沙迪奧文尼 不入

迪亞高祖達 入

森美卡斯 入