高普掃6大錦標　複製費Sir神迹

向住「4冠王」目標進發嘅利物浦，周日(15日)凌晨率先拎到今季第2個冠軍，英足盃決賽互射12碼擊敗車路士後，領隊高普亦成功改寫歷史，成為曼聯傳奇費格遜之後，英格蘭第2個為1間球會囊括英超、英足盃、英聯盃、歐聯、歐超盃同世冠盃6大錦標嘅領隊。

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高普自2015年執教利物浦後，歐聯、英超等重要冠軍都拎過晒，不過同本土2大盃賽始終無緣，直到今季終於一嘗心願，繼2月份英聯盃決賽互射12碼贏車路士捧盃後，英足盃決賽又歷史重演，令高普實現利物浦嘅「大滿貫」。英格蘭足球史上，只有費格遜曾經帶領曼聯拎晒6大冠軍，足證高普傳奇地位。

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有趣嘅係，高普呢6個冠軍當中，有3場決賽都係踩住車路士封王，除今季英聯盃同英足盃之外，2019年嘅歐超盃同樣係互射12碼贏車路士捧盃。高普賽後表示：「呢場係令人難以置信嘅激戰，勝負嘅差距非常之小，我好同情車路士，努力咗120分鐘而冇回報係好難受，但對我嚟講就非常滿足。」