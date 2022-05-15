蔡俊彥仁川大獎賽奪銀創個人最佳

周日（15日）上演的仁川花劍大獎賽賽果令人意外，世界一哥張家朗個人賽首圈不敵排名92的法國劍手，64強止步。反而蔡俊彥打出驚喜表現，不單是正賽唯一晉級的港將，更連過5關，4強「決一劍」險勝意大利前世界一哥科干尼殺入決賽，惜以14:15不敵意大利Tommaso Marini屈居亞軍，但仍創下個人大獎賽最佳成績。

世界排名第7的蔡俊彥成唯一晉級港將，他以15:13擊敗南韓劍手Jyae Gyu Chung，打入32強，再以15:14險勝意大利世大運金牌得主Guillaume Bianchi驚險晉級。愈打愈順的蔡俊彥，16強以15:9力挫東京奧運男團金牌、前世錦賽冠軍得主Enzo Lefort，打入8強。

24歲的蔡俊彥8強迎來另一法國劍手Rafael Savin，兩人鬥得激烈，首節戰平9:9，第2節法國劍手連得2劍領先，但蔡俊彥頂住壓力追平，更反超前至14:13，法國劍手再追一劍，港將成功拿下最後一劍險勝。狀態回勇的他成功擺脫前3站未能突破32強的陰霾，殺入準決賽，穩奪獎牌，這亦是今季香港男花隊國際賽第2面獎牌。其4強對手為前世界排名第1、意大利的科干尼，後者64強擊敗崔浩然晉級。兩人今年1月於法國站世界盃8強相遇，當時蔡俊彥僅以1劍告負。

準決賽由蔡俊彥先拔頭籌，初段雙方梅花間竹得分，科干尼連得2分反超前4:3，但港將力抗對手未被拉開分數。戰至9:9，蔡俊彥連環搶攻得分，科干尼一度醫療暫停治理。尾段戰況激烈，蔡連得4分13:9領先，意大利一哥一度追成14:14平手，最終蔡俊彥再現「大心臟」以15:14強勢打入決賽。

蔡俊彥金牌戰對近兩站世界盃奪1金1銅、世界排名第14的意大利劍手Tommaso Marini，爭奪金牌，港將初段陷入苦戰一度落後1:5，其後力追至10:10。最終蔡俊彥以14:15憾負，收穫銀牌，這是他繼2019年上海站奪銅後，生涯第2次上大獎賽頒獎台，追平張家朗紀錄。

東京奧運金牌得主張家朗兩周前在世界盃普羅夫迪夫站16強止步，今站首圈對法國的Meddy Elice即迎來挑戰，最終以9:15落敗，今季首遭「一輪遊」。由小組賽晉級正賽的「大師兄」張小倫首圈惡鬥世界排名第8、來自埃及的倫敦奧運銀牌劍手Alaaeldin Abouelkassem，張小倫戰至5:13時傷出，無緣晉級。另一港將崔浩然其後登場，面對前世界一哥、意大利的科干尼一度戰成9:9平手，最終以10:15憾負。