麥巴比連續2季聯賽入波25+　創法甲50年紀錄

周日(15日)凌晨法甲，已經提早奪冠嘅巴黎聖日耳門(PSG)並冇留力，作客以4比0大勝蒙彼利埃，基利安麥巴比今仗射入1球，並貢獻2次助攻，造就美斯梅開二度。麥巴比今季聯賽已經有25球進帳，成為法甲近50年以來，首位連續2季入波「25+」球員，勢將以最強姿態加盟皇馬。

基利安麥巴比今仗演出光芒四射，開賽20分鐘內已經2次妙傳畀美斯入波，幫呢位阿根廷球王今季首次喺法甲梅開二度，其後迪馬利亞建功，PSG上半場已經領先3球。

換邊之後，基利安麥巴比博到12碼，自己操刀射入，今季聯賽累積入25球，呢位23歲法國國腳繼上季聯賽入27球之後，今季入波再達25球或以上，法甲近50年以來，只有佢做到呢個壯舉。

同埋麥巴比今季法甲仲有19次助攻，喺助攻榜及射手榜都排第1位，證明以佢嘅實力踢法甲，實在大超班，預料呢位「新世代球王」將於今夏轉投皇馬，接受新挑戰，據悉「銀河艦隊」已經預製2萬件麥巴比嘅皇馬波衫，準備迎接佢加盟。