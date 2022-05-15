英超7點早場　一齊睇熱刺「孫仔」表演

周日(15日)晚英超頭場，熱刺主場硬撼般尼。熱刺反擊銳利，但不擅破鐵桶陣，般尼搶分護級必定死守，兩隊近年碰頭例少交收，捧入球細。(Now 621周日晚上7時直播)

熱刺在鐵帥干地調教下，非常注重防守紀律，配合哈利卡尼與孫興民極具效率的突擊，往往對強隊收到奇效，他接手後聯賽3鬥榜首雙雄曼城及利物浦，取得1勝2和，踢法硬淨。

相反對同樣擅守的球隊，往往因欠缺空位打反擊而老鼠拉龜，早前接連失分予白禮頓及賓福特，證明不擅主攻打法。

般尼自從怒炒執教多年的主帥戴治，改由青年軍教頭米克積遜掌舵，頭4仗取得3勝1和，重燃護級希望，上仗以1:3不敵阿士東維拉，更有中堅達高斯基傷出，今仗一定會先鞏固防守。

事實上，般尼遇強必定死守，今年聯賽6鬥Big 6球隊，有5次開2球或以下，包括對榜首雙雄曼城及利物浦，加上近5次對熱刺亦有4次開2球或以下，入球細捧得過。

直播表

周日1:00pm 日乙 FC橫濱 Vs 德島漩渦

有線661、601台

周日2:05pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 中岸水手

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周日6:00pm 韓職 FC首爾 Vs 浦項制鐵

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周日6:30pm 意甲 博洛尼亞 Vs 薩斯索羅

Now 638

周日7:00pm 英超 熱刺 Vs 般尼

Now 621

周日7:00pm 英乙 史雲頓 Vs 維爾港

有線661、601台

周日8:30pm 荷甲 維迪斯 Vs 阿積士

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周日9:00pm 英超 韋斯咸 Vs 曼城

Now 621、611

周日9:00pm 英超 阿士東維拉 Vs 水晶宮

Now 622

周日9:00pm 英超 列斯聯 Vs 白禮頓

Now 623

周日9:00pm 英超 狼隊 Vs 諾域治

Now 624

周日9:00pm 英超 屈福特 Vs 李斯特城

Now 625

周日9:00pm 意甲 拿玻里 Vs 熱拿亞

Now 638

周日11:30pm 英超 愛華頓 Vs 賓福特

Now 621

周一凌晨零時 意甲 AC米蘭 Vs 阿特蘭大

Now 638

周一2:45am 意甲 卡利亞里 Vs 國際米蘭

Now 638