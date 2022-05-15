後防殘陣以攻代守　曼城衝冠速食韋斯咸

英超爭霸進入衝線階段，榜首曼城周日(15日)晚作客韋斯咸全力搶3分，不過「藍月亮」後防線天殘地缺，主帥哥迪奧拿最後都係以攻代守，更希望早早入波拉開紀錄，免後顧之憂。「錘仔幫」季尾受傷兵影響表現插水，面對頂級球隊無力招架，一於捧半場客勝。(Now 621及611周日晚9時直播)

「藍月亮」現以3分領先利物浦，最後兩仗只要多取4分即可成功衞冕，踢完今場之後，收咧戰係主場鬥阿士東維拉，咁當然啦，今場袋穩3分先，最尾嗰場就好踢好多。

不過，曼城後防有啲大鑊，魯賓戴亞斯、基爾獲加之前已經受傷，周中鬥狼隊後再有拿樸迪膝頭有事，連專門愛嚟「頂位」嘅費蘭甸奴都話有傷，今場未必出得，英國傳媒指，哥迪奧拿或者會用洛迪卡斯簡迪踢中堅，牙唔牙煙？大家自己諗喇。

既然後邊唔掂，咁就以攻代守啦，好似5比1大勝狼隊咁，半場早早領先3比1，咁就安枕無憂啦，預料今場會照辦煮碗，希望盡早鎖定勝局。曼城擁有強大火力，奇雲迪布尼上仗仲食出大四喜，弗到爆炸，領隊哥迪奧拿亦擅用優勢，往往喺早段向對手施加極大壓力，務求先發制人，近7場聯賽就有6場半場領先。

「錘仔幫」遇強即屈

韋斯咸仍有機會爭奪歐霸盃資格，主場出擊不會坐以待斃，問題係球隊本身受傷兵問題困擾，奇治戴臣又加入傷兵行列，而且近6仗面對排前6名球隊全敗，始終佢哋同一線勁旅實力有差距，難擋強勢出擊嘅曼城，半場客勝抵玩。