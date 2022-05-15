【足球如論】麥克盧保主場最後探戈

韋斯咸早前要兼顧歐霸賽事顯得有點疲憊，加上際遇欠佳，之前連續4場都僅負1球，導致顧此失彼，既爭前4失敗也無緣歐霸決賽，現時排第7位，雖然仍要力爭下屆歐霸席位，但相對來說壓力較輕，正如主帥莫耶斯表明，球隊即使只能參加歐協聯，轉會市場操作也不會受到影響。

因此，韋斯咸今場對曼城，焦點反而落在11歲來到球會，目前35歲即將掛靴的隊長麥克盧保，如何最後一次在主場球迷面前獻技，跟支持者道別，相信也可為全隊帶來多一份動力。(Now 621周日晚9時直播)

曼城長期處於高水平

同樣在歐洲賽4強出局，而且過程更加苦澀的曼城，很快收拾心情，用強勁的攻擊力挫敗狼隊和紐卡素，續居榜首佔有奪冠主動權。

在足球比賽中，捧盃與否確實取決於很多因素，但有一點可以肯定的，就是曼城今季長期處於高水平，用行動和表現去展現歐洲頂級球隊的風範，亦寄望餘下兩場以全勝姿態來衞冕英超冠軍。

從個人狀態來看，奇雲迪布尼無可挑剔，加比爾捷西斯、史達寧在艾寧夏蘭特確認來投之後，也極需要證明個人能力，全隊上下動力和狀態都很好，不過韋斯咸主場威力不可輕視，曼城保持勇態贏面自然較高，而入球相信也不會少。