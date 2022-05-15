近百帆船雲集維港 「春季帆船賽」圓滿煞科

一連兩日的「春季帆船賽」，合共吸引超過500名健兒、約100艘不同型號的帆船參加。 (相片由香港遊艇會提供)

由香港遊艇會主辦，一連兩日的「春季帆船賽」於周日(15日)圓滿結朿，為2021至2022年度的帆船賽季畫上句號。兩天賽事皆在維港上演，全部以維港東面作比賽航道，超過500位健兒，約100艘不同型號的帆船，競逐三項「大帆船級別」及八項「級別帆船」之獎項。

「春季帆船賽」有愈百年歷史，「Etchells 級別帆船」一直只在外國帆船賽出現。45 年前首見「Etchells級別帆船」於維港亮相，出戰1977年舉辦的「春季帆船賽」，成為當年煞科賽的一時佳話。

今年煞科賽日共有15艘「Etchells 級別帆船」應戰。南韓籍Etchells帆船運動員Bo Ram Lee表示 Etchells 帆船靈敏度及技術性頗高，故在不同風速及風力的情況下，如何駕馭船隻，以及計算船員總體重用來壓船，絕對屬致勝關鍵。陳楚鈴則是Etchells新帆手，她指這款帆船不但為她帶來刺激感、挑戰性及樂趣，而且Etchells帆船運動員的團隊合作性令人感動。

資深 Etchells 帆船運動員Mark Dowding 則指他們的帆手每周均有練習，因此大部份這個級別的帆船運動員在競賽情況下仍可從容應戰，享受比賽帶來的歡樂。

張美嫻是1994年港隊帆船運動員代表，當年更為香港勇奪亞運帆船項目銅牌，現為香港帆船運動總會主席的她表示，退役後轉戰 Etchells 級別帆船，其中一個原因是這裏高手雲集，不少帆手曾經出戰世界錦標賽。張美嫻及其船員在煞科賽中以「Meiham號」上陣，對比其他船隊「Meiham號」船員較為輕磅。在大風大雨的環境下，最終Bo Ram Lee駕馭的「Diva Deux號」排名第8，張美嫻掌舵的「Meiham號」位列第9，而 Mark Dowding 的「555 號」則以第12名畢業，至於組別冠軍就由「Noddy」號奪得。

為令帆船運動在香港得以持續發展及普及，香港遊艇會每年均舉辦多項本地及離岸賽事，在今年的賽季，主要本地賽事包括開鑼賽「秋季帆船賽」、「香港環島大賽」及煞科賽等等；而離岸賽則因為受疫情影響及邊境關閉而未克舉行。