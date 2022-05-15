直播兩場關鍵大戰　德乙煞科同你見證

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堪稱近年競爭最激烈嘅德乙聯賽，鬥到煞科日仲未知道冠軍以及升班資格誰屬，各名牌為「衝甲」一定搏甩髀！《on.cc東網》周日(15日)晚9時30分同步直播兩場關鍵大戰，分別為紐倫堡主場對史浩克04，以及羅斯托克火併漢堡。當中「04香港首席Fans」劉舜文就同大家見證史浩克04能否封王；「波盤專家」J臣及樂比堅尼則坐鎮《創富FORM》，全程睇實漢堡、雲達不來梅同達斯泰特邊隊「笑到最後」，仲會即場提供「貼士」幫大家搵大錢！

史浩克恨錦標誓拆紐

史浩克04經歷上個失敗球季降落德乙後，今季大踢爭氣波，現時以62分高踞榜首，除鎖定前兩位升班資格外，今晚只要拎多1分即好大機會封王。「04超級Fans」劉舜文就相當期待：「自從暫代教練布斯堅斯上任後，成功凝聚到班球員，雖然防線仲有唔少甩漏，但『德乙球王』泰路迪把握力極強，加上篤定季尾買斷嘅借將沙拿沙愈戰愈勇，總算做到以攻代守。」

劉舜文睇好愛隊原來仲有另一個原因：「史浩克今晚煞科戰作客友好球會紐倫堡，雖然和波都極大機會奪標，但我深信佢哋唔會hea踢求和算數，始終上次捧盃已經係2011年德國盃同德國超級盃，球隊對錦標充滿飢渴感，今晚贏波奪標絕對係全隊上下最大目標！」

兩大專家睇好漢堡

周日(15日)晚另一焦點，一定係老牌球會漢堡能否保住升班附加賽資格，喺《on.cc東網》擔任多年德乙評述嘅Ｊ臣就非常睇好：「賽前排第2嘅雲達不來梅只要攞多一分，來季即可重返德甲，相信唔會甩拖。今晚焦點自然落喺第3位附加賽資格度，今季唔玩『放頭』改『後追』嘅漢堡愈戰愈勇，上輪贏波後以大幅得失球差壓過達斯泰特，進佔聯賽榜第3位，今晚對手只係位處下游兼踢風流波嘅羅斯托克，漢堡要贏冇咩難度，起碼有得踢附加賽先。」

另一位「波盤專家」樂比堅尼一樣睇好漢堡：「漢堡降落德乙已經第4季，之前3季都不幸做『梗頸四』，難得今季展現後勁，依家總算命運掌握喺自己手中，加上有巨大得失球差優勢，贏波至少拎到升班附加賽席位。究竟今季德乙會唔會Happy Ending，『Big 3』史浩克04、雲達不來梅同漢堡齊齊如願以償，就要留意東網直播喇。」

各位球迷如果想喺直播期間，同3位評述互動溝通講波經，記得到時喺《睇體ontv Sports》或者《東網體育》嘅facebook留言喇！

東網直播

5月15日 9:30pm

紐倫堡 對 史浩克04

評述：劉舜文

羅斯托克 對 漢堡

評述：J臣、樂比

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