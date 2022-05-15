港甲　升班持開放態度　深水埗定立數項條件

來季港超聯球隊隊數備受關注，盛傳有計劃「升超」的甲組球隊深水埗周日（15日）與愉園友賽。主教練高俊基受訪時表示，球隊對「升超」持開放態度，惟前題是要奪得5月29日展開的甲組聯賽盃冠軍，「名正言順」升班，以及要在球會內部取得共識和籌集到足夠資源。

足總上周五（13日）與8支港超聯球隊商討來季安排，惟席上有關下季隊數未有定案，坊間盛傳足總正積極游說包括深水埗在內的球隊加入港超聯。周日（15日）深水埗在九龍仔公園球場約戰同級球隊愉園，前愉園總監潘文迪以深水埗教練身份「倒戈」。

今場愉園派遣禾達、黃耀富、彭超然等球員任正選，當中禾達更為「快活谷」先開紀錄，惟面對具備更多前超聯球員的深水埗始終略遜一籌。上半場深水埗已憑黃駿軒頭槌入球，以及麥富城梅開二度反超3比1。換邊後羅港威再建功，雖然一度失烏龍球，但末段成功拉開紀錄，最終以5比2完成這場友賽。

賽後深水埗主教練高俊基被問到有關「升超」的問題時，他證實早前足總有關人士曾查詢球隊升班的意願，會方亦正在研究，但為升班與否定下前題：「呢個我哋季初都講過，如果攞到聯賽冠軍就升上去，但球季暫停咗，令件事冇擺到落恆常計劃；嚟緊聯賽盃希望攞到理想成績，如果攞到冠軍，升班嘅成數就更加大。」

惟「高Sir」補充，球隊背後沒有雄厚財力，需要經過體育會高層作詳細研究和籌集資金才會作最後決定：「希望搵多啲地區人士幫手，包括深水埗入面各大組織同團體，一齊做好地區球會。」他強調，球隊陣中沒有外援，大部份為本區居民和前深水埗球員，球隊目標是為年輕球員提供機會：「依家個問題係香港畀唔到希望年輕人，依家做緊嘅嘢係畀班踢波嘅年輕人延續職業夢。我哋唔希望升上去又換晒成班人，希望令到其他人覺得喺香港仲有機會尋夢。」

去年天水圍飛馬自降後，重投職場的黎格爾現時亦是深水埗一員，他直言自己「團火仲未熄」：「每日返工唔係自己最想做嘅嘢，好似一個齒輪咁，好似踢波先係屬於自己咁，如果有機會都想再試。」

至於早在兩季前暫別超聯的羅港威則指，需視乎工作時間能否協調，才決定是否隨隊升班：「由細到大都鍾意踢波，但有時現實同理想係兩樣嘢，可以就到返工當然最好啦，咁咪試下夾囉。」而季中由油尖旺轉投深水埗的黃駿軒亦指，希望重返超聯賽場：「喺度起碼畀我感覺，好希望靠年青球員升班，如果攞冠軍升班，可能有更多資源。」