香港隊　決選名單出爐　6名球員首度入選

經過一連兩周本地集訓後，足總周日（15日）公布征戰6月份亞洲盃外圍賽的25人決選名單，當中保羅、杜馬思、謝家強、余在言、費蘭度、簡嘉亨6名球員，首次躋身決選名單。至於港隊稍後時間將赴泰國及馬來西亞集訓，為亞盃外作最後備戰。

今次港隊決選名單，東方龍獅及傑志同樣成為大戶，各自有8名球員入選；至於保羅、杜馬思、謝家強、余在言、費蘭度、簡嘉亨則首次列入決選名單。不過夏志明、袁皓俊、伍瑋謙、蘇沙等有份入選本地集訓名單的球員，連同在中國聯賽效力的5名港腳，最終卻遺憾落選。

在多名常規主力缺陣下，港隊主教練莊恩安達臣就今次選人準則解釋道：「部分球員留在中國球會，以及某些球員如艾里奧、陳晉一和羅拔圖，因其他原因缺陣的情況下，我們嘗試在本地選擇最佳狀態、最能理解戰術的球員。我的決定是基於球員能否踢出節奏明快的足球，以及到目前為止有否讓人留下深刻印象。」

港隊周二（17日）率先啟程赴泰國春武里集訓，莊恩安達臣透露最後一批傑志球員包括謝家強、杜馬思、保羅及安永佳，將直接於當地會合球隊。而月底港隊會再前往馬來西亞，並確定於6月1日晚上9時，在武吉加里爾國家體育場與馬來西亞國家隊「拍跳」。今屆亞盃外賽事即將於6月在印度加爾各答舉行，港隊將與東道主印度、阿富汗和柬埔寨爭奪出線席位。

25人決選名單如下：

守門員：葉鴻輝 (東方龍獅)、保 羅、王振鵬(傑志)

後衞：劉學銘 (標準流浪)、馮慶燁、梁冠聰、黃梓浩、茹子楠 (東方龍獅)、 羅梓駿、杜馬思(傑志)、徐宏傑、余煒廉 (理文)

中場：胡晉銘 (東方龍獅)、黃 威 (香港 U23)、 陳肇鈞、黃洋、謝家強 (傑志)、鞠盈智 (冠忠南區)、迪高、顏樂楓 (理文)

前鋒：余在言 (標準流浪)、費蘭度、孫銘謙 (東方龍獅)、安永佳(傑志)、 簡嘉亨 (冠忠南區)