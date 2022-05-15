哈神一箭定江山　熱刺贏「尼」升做4哥

周日晚（15日）英超頭場，熱刺憑王牌哈利卡尼一箭定江山，喺主場以1:0擊敗般尼，依家打多1場下，以2分反壓阿仙奴升上第4位，下屆歐聯入場券之爭仍未絕望。

熱刺今仗收起弗爆翼鋒古路施夫斯基，改用盧卡斯莫拉拍住射手哈利卡尼、孫興民攻堅，面對有中堅賓美同達高斯基倦勤嘅般尼，一開波即搶攻，先有哈利卡尼頭槌畀彌敦哥連斯及時護空門，之後輪到艾馬臣艾巴里斯杜放冷箭，又過唔到般尼門神尼克普比。般尼亦要搶分護級，睇準機會開始反撲，彌敦哥連斯放一記靚直線，哥尼特窄位抽射，畀熱刺門將洛里斯僅僅封出，其後哥尼特被達雲臣山齊士批肘，撞到暈暈陀要紮住個頭，不過球證視若無睹，熱刺有幸走甩紅牌，完半場前更有艾殊利班尼斯於禁區犯手球被罰12碼，「哈神」操刀一針見血打破僵局。

易邊後般尼反客為主，頻頻利用高空轟炸，奇雲朗及彌敦哥連斯先後接應罰球頭槌攻門唔入，失波罪人艾殊利班尼斯更遠射中柱，未能將功補過，之後孫興民兩度快射幾乎收死般尼，不過熱刺最終小勝1:0，打多1場下領先阿仙奴2分，暫時升上第4位，歐聯入場券之爭仍充滿懸念。