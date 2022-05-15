馬列斯12碼宴客曼城失分　利物浦爭標有價講

周日晚（15日）英超焦點戰，榜首曼城作客「錘仔幫」韋斯咸，竟然先失兩粒，喺馬列斯射失12碼下，幾經辛苦追和2:2，失分之下爭標有暗湧，令利物浦爭4冠仲有希望。

曼城之前5仗聯賽贏晒，氣勢如虹，今仗亦派出加比爾捷西斯、基亞利殊及馬列斯攻堅。不過先開紀錄嘅係韋斯咸，24分鐘柏保路科奴斯一記妙傳，查洛保雲入楔過埋曼城門將艾達臣摩拉斯送入空門，完半場前再畀查洛保雲偷襲得手，接應米查利安東尼奧妙傳射成2:0。

易邊後曼城終醒晒，49分鐘基亞利殊勁射省中奇治戴臣改變方向破網，極速追番1球。正當「藍月亮」空群出擊時，拿樸迪同艾達臣摩拉斯發生誤會，幾乎畀查洛保雲整多粒，好彩佢射唔入，冇耐輪到費蘭甸奴回傳唔夠力，被米查利安東尼奧偷到再笠射高出。去到69分鐘，馬列斯罰球傳中，華迪美高法爾卻頭槌擺烏龍，令曼城追成2:2。

83分鐘「錘仔幫」後防犯大錯，加比爾捷西斯被鏟跌，球證經VAR介入後，曼城獲判12碼，但馬列斯主射被韋斯咸門將法比安斯基救出，最終雙方踢成2:2，可謂兩敗俱傷，失分對韋斯咸爭歐霸入場券及曼城爭聯賽錦標都有一定影響。