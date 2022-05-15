劉慕裳歷來第18面K1超聯獎牌　拉巴特站再摘銀

香港空手道一姐劉慕裳周日（15日）出戰空手道K1超聯摩洛哥拉巴特站，於女子個人形決賽面對世界排名第二的日本勁敵大野暉，結果劉慕裳僅以0.86分之微不敵對手，收穫一面銀牌；將她歷來在K1超聯的獎牌數增添至第18面。

東京奧運女子個人形銅牌得主劉慕裳（Grace）處於生涯高峰，自去年東奧創歷史後，雖然一度受傷患影響，但都被她一一克服，接連在多項國際大賽世界錦標賽、亞洲錦標賽及多站K1超聯成功站上頒獎台。今趟來到拉巴特更是心理佔優，皆因她於2018年4月曾在本站封后。故日前的賽事包括8強至4強面對強敵西班牙對手Raquel Roy Rubio及日本的清水那月，Grace都表現上佳水準，順利打入決賽。

決賽的對手是29歲的大野暉，她是應屆世界賽的銀牌得主，亦是去年日本盃的冠軍人馬，二人的實力也是旗鼓相當。首先出場的Grace表現一貫的淡定及氣勢，在技術及表現兩項分別獲評判給予18.06及7.68的高分，總得分是25.74。至於大野暉則分別獲得18.62及7.98分，以總分26.6力壓劉慕裳。連同今次的銀牌，劉慕裳已在K1累積了2金、4銀、12銅佳績。