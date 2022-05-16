愛華頓9人應戰輸波　英超護級大混戰

英超護級戰場大混亂！愛華頓周日(15日)英超尾場喺2人被逐下，主場以2比3不敵賓福特，仍然排喺第16位，同尾3嘅般尼只有2分距離。英超最後1個降班位置，將會喺愛華頓、列斯聯同般尼當中產生，而且要鬥到煞科戰先可以定出生死！

原本護級形勢大好嘅愛華頓，上輪被屈福特悶和後，今仗迎戰賓福特有好開始，10分鐘就由卡維特利雲入波領先，不過19歲新人中堅班夫韋迪8分鐘後犯錯，拉跌單刀嘅艾雲東尼被逐，10人應戰下喺37分鐘再有史密斯高文擺烏龍，幫賓福特追成平手。

愛華頓完半場前再次領先，李察利臣博到12碼並親自操刀射入，但踢少個嘅「拖肥糖」始終都頂唔住，下半場62分鐘同64分鐘被尤尼韋斯同歷高亨利連環攻陷，反輸2比3，完場前再有荷西朗頓粗野飛鏟被逐，愛華頓9人應戰下返魂乏術。

愛華頓領隊林柏特賽後炮轟球證執法：「我好尊重球證，佢哋嘅工作好困難，但事實係愛華頓今季成為好多差勁判決嘅受害者，呢啲犯錯會影響我哋嘅排名。」愛華頓2位「紅牌阿姑」嚟緊仲要停賽，班夫韋迪下仗服刑，而荷西朗頓就會缺席餘下2輪聯賽。

由於列斯聯喺補時逼和白禮頓1比1，搶走寶貴1分，佢哋有35分力壓般尼升上尾4位置，不過愛華頓(36分)同般尼(34分)都踢少1場，令形勢更加微妙。愛華頓周五(20日)凌晨主場對水晶宮，只要贏波就即時「上岸」，但如果贏唔到，煞科日作客阿仙奴就相當難打，至於般尼周五將作客阿士東維拉。

愛華頓餘下賽程

主 Vs 水晶宮

客 Vs 阿仙奴

列斯聯餘下賽程

客 Vs 賓福特

般尼餘下賽程

客 Vs 阿士東維拉

主 Vs 紐卡素