祖高域奪今季首冠破多項紀錄　劍指法網

世界「一哥」祖高域周日在羅馬迎來今季首冠，以直落兩盤力壓希臘名將西西帕斯奪得意大利公開賽冠軍，袋走生涯第38個大師賽錦標將紀錄擴大，為爭奪下周展開的法網注下強心針。

34歲的祖高域以6比0、7比6(5)擊敗西西帕斯，第六次在羅馬封王，也成為賽會史上最年長的男單冠軍；這也是他生涯1001場勝仗，並收穫破紀錄的個人第38個大師賽冠軍，比起拿度還多兩個，同時也穩坐世界第一之位，將繼續擴大紀錄至370周。「這是法網前最佳的熱身，進軍巴黎我充滿信心，並且感覺良好。」祖高域在年初因為拒接種疫苗，未能參加澳網，而法網則是他今年首個爭逐的大滿貫。

爭取衞冕法網的祖高域，在泥地賽季愈打愈好，雖然在蒙地卡羅首圈出局，但繼而在馬德里僅負於西班牙新星艾卡華斯4強止步，而周日就贏得了意大利大師賽。

隨着拿度腳傷帶來爭逐法網的隱憂，祖高域在這個泥地大滿貫上最大敵手可能是19歲的艾卡華斯，他坦言:「在年初發生了很多問題，但最重要是我可以贏得重要錦標，特別是大滿貫，我希望可以將自己最好的發揮出來。」

至於20歲的世界「一姐」施華德在女單決賽則以直落兩盤6比2擊敗突尼斯的積貝爾奪冠，保持28連勝紀錄，並收穫連續第五個錦標。她賽後笑言:「我希望可以大量的tiramisu慶祝，法網見！」