蔡俊彥IG抒發感言　世界排名不升反跌

日前在今季大獎賽煞科站奪得銀牌的蔡俊彥，賽後在個人社交平台抒發得獎感受，坦言經過痛苦與煎熬，而隨着仁川站比賽結束，國際劍聯公布最新排名，蔡俊彥的世界排名反而由第7位降至第10位。

蔡俊彥在IG上載了自己得獎及與團隊合照的相片，他坦言經歷過的痛苦與掙扎，對自己的質疑，多次的傷痛已成為內心的一部份，不斷的挫敗，已經「無嘢再輸」，就瘋狂一博，「所有的痛苦、掙扎、質疑~~我的迷失，不停的挫敗，已到沒什麼可失去，就來瘋狂、野性...艱難的時光造就了這超超超甜美的一刻。」這是蔡俊彥自2019年上海大獎賽奪得銅牌後，再次站上國際賽頒獎台。

國際劍聯亦更新了世界排名，張家朗繼續保持世界「一哥」位置，而由於在仁川站比賽後國際劍聯移除了所有非2021/22賽季的世界盃及大獎賽積分，因此今站獲銀牌的蔡俊彥則由原來的第7位跌至第10，，「大師兄」張小倫則由跳升10級至46位，楊子加升上69，崔浩然及吳諾弘分列116及174位。

至於「大師兄」張小倫日前在比賽時受傷，被迫退賽，暫未知傷情，但看來今次傷勢不輕，他在個人社交平台上載了坐在輪椅的相片，其左腳由小腿到腳踭均有綳帶紮住，「咁辛苦先捱到最後一站，點解你咁唔聽話🦵 睇嚟今次企返起身，需要啲時間，又係時候鍛鍊我嘅意志力。覆唔到大家傷勢嚴重性，要返香港見完醫生先知，多謝大家關心」。

花劍隊完成大獎賽後將於明天返港，並備戰6月10至15日於南韓首爾舉行的亞洲錦標賽，而7月15至22日在開羅上演的世錦賽將是今季煞科戰。