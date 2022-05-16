中三小女生以跑步熱情《領跑》

運動場重開後，《領跑》的第一場社區跑便由「觀塘獵豹」主持，帶領屯門蝸牛及深水埗蛇龍的同學以跑步探索社區。 活動九點進行，「小獵豹」盧希夢已經到達斧山道運動場八點十五分已經到達，比工作人員還要早。三個月以來一直以網課形式上課，身先士卒，做第一隊主持社區路線交換跑。希夢碎碎念，一直在複習與隊員一起設計的五公里路線特色景點介紹內容，顯得有點緊張。

每日八點瞓凌晨四點落街跑，只為當學界正選

班務助理和攝影師都一致覺得戴著圓形眼鏡的希夢，帶點年少版姚潔貞的影子。她翹著嘴說：「唔想衰呀嘛！」

1500米計時跑跑5分59的希夢，是五隊的女子排行榜第二名，男女混合更是一百名同學中排十五名以內。可是她還不太滿意自己的成績。她最初在計劃報名表上填寫：「我希望可以跑得更快更長，均速提升，並且在學界1500米中拿到名次，提升心肺功能。」

中三的她一直放眼學界，想成為學校校隊田徑1500火米正選。雖然學界田徑比賽已經連續兩年取消，每天她仍向這個目標進發。疫情間她堅持每天晚上八點休息，凌晨四點起床，圍著屋邨跑步，因為清晨人比較少。

家人擔心她一個女生，吩咐邨內小店姨姨叔叔早上開鋪時特意照顧一下她；同學取笑她「好鬼悶，圍住屋企跑圈」，她笑別人看不穿。

性格倔強，從跑團學會聽取意見

希夢因為想從更多跑步教練身上偷師，便報名參加《領跑》。沒想到自己參加跑團後，她開始需要學習聽取其他人的意見，放下一些不別要的執著。

她形容自己一但決定了的東西，誰也改不了她的想法。例如跑步路線決定了前向右跑，就一定是向右跑。唯獨社區交換跑沒有特訂路線，限時內走訪設計地圖上的景點便可。主持必須了解其他區域同學的體力、想探索的地方等等，才可一起完成「任務」。她反思參加活動得著時，感激贊助讓她有機會探索其他社區並同時更了解自己。

最愛屋邨老牌小店因充滿人情味

「觀塘獵豹」的路線中，希夢和參加者一起穿梭猶如置身日本的打卡勝地 — 志蓮淨苑。但這小女孩偏偏最喜歡帶領隊員穿梭屋邨老牌小店，笑言人情味滿滿。途中更帶領大家到其中一間士多，買一支港幣三元的500毫升礦泉水補給。她向大家積極推銷：「去便利店邊度有可能咁平，快啲買啦！」

希望與夢想

被問這麼刻苦訓練，是否有更遠大的目標，例如會否想當香港隊運動員？希夢笑說自己比較現實，運動員難搵食，能夠在有生之年跑到一個半馬，而且PB，已經對自己有所交待。當然嘴邊還是提及想以正選身份參加學界田徑比賽。

「觀塘獵豹」主教練Cyrus稱讚希夢：「她真的很投入。佢都幾鼓勵到我自己，以前我準備大型比賽都係要清晨五點落街跑。因為佢有好似佢哋咁嘅學生，我更喜歡教年青人，對佢哋好有希望。」

或許希夢父母可能寄望女兒可以追尋自己的夢想。誰會想到她對跑步的熱情也會打動教練，對年青人改觀？

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《領跑》Tagline：你地頭，由你帶頭

計劃內容：

由凝動香港體育基金（InspiringHK Sports Foundation）推動，受領展 愛‧匯聚計劃支持的《領跑 Home Run》青少年長跑訓練計劃，於全港五區（觀塘、沙田、將軍澳，屯門及深水埗）均設有地區跑隊，另有為基層青年開辦專業長跑培訓課程，更有小朋友、家庭及長者社區運動班，以推動人人運動風氣。《領跑》青少年長跑訓練計劃由亞洲第一越野跑手黃浩聰及其團隊「The Peak Hunter」帶領，包括20堂專業訓練、社區路線連繫跑、公開比賽機會、增值及生涯規劃活動。隊員們以路跑探索社區，更會設計社區跑步路線，介紹區內景點予大眾，便利當區同樣喜歡跑步的居民。

社區路線交換跑時間表：

有4月23日起，連續5個周六早上，出沒五社區，輪流主持。5月28日五區運動場再會面，作1500米終極挑戰。