五人亞盃外　港隊首仗硬撼蒙古　力爭響頭炮

五人足球「亞洲盃」外圍賽周二（17日）將在馬來西亞正式展開，香港男子代表隊被編入東亞區A組，同組對手包括日本、南韓、中華台北及蒙古，經單循環對戰後，頭3名將出線決賽周。港隊今屆陣容雖然加入不少新血，加上疫情下久疏戰陣，但遠赴泰國集訓一星期後，默契及狀態提升不少，首仗對蒙古絕對有力旗開得勝！

自從上月底在政府有限度開放體育處所後，港隊已隨即恢復訓練，本月初赴泰國集訓期間，更與泰超球隊進行了3仗友誼賽。在一連串頻密訓練下，足總五人足球經理曾偉忠（積sir）承認容易導致身心疲累，因此教練團每天皆會監控球員的生理及心理狀況，並因應在訓練強度及長度上稍作調節，加上物理治療師的悉心照顧，球員暫時未有出現太大傷病問題，而整體狀態亦有所提升。

即將面對蒙古，雖然港隊近年對賽成績處於下風，但卻未有動搖「積sir」求勝的決心：「對上兩次對蒙古都係輸波而回，但其實雙方實力非常接近，當然蒙古球員體能好，加上國內五人聯賽發展唔錯，整體實力唔弱，但我哋目標鎖定係贏波。」

港隊上一次躋身「亞洲盃」決賽周已是2007年，晉峰兼五人足球隊主力廖億誠認為，今次同組球隊中，除了日本較強外，中華台北及南韓過往與港隊實力差距不大，至於蒙古球員則屬於體格佔優的一隊，他相信球隊有條件爭取出線：「勝負關鍵取決於臨場發揮，以及埋門把握力，壓力當然會有，但只要能夠將佢哋轉化成動力，事實上球隊每場賽事都有力去爭勝。」

港隊今屆從U20提拔了不少年輕球員，「億誠」表示今次雖然以一個較新的組合出戰亞盃外，但自復操以來，球隊所展示的態度及表現皆非常正面，包括無論訓練、休息及食飯時，隊友間亦經常討論比賽戰術，相信對球隊戰力不會有太大影響。身為陣中老大哥之一，「億誠」在賽前亦不忘鼓勵一眾年輕隊友：「其實佢哋都有一定個人能力，最主要係要保持信心，同相信自己，咁先可以盡情發揮。」

港隊五人足球亞盃外賽程表

5 月 17 日 晚上 8 時 30 分

蒙古 對 香港

5 月 18 日 下午 5 時

香港 對 日本

5 月 19 日 晚上 8 時 30 分

中華台北 對 香港

5 月 21 日 下午 5 時

香港 對 南韓