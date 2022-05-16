外流港將　廣州城與陳俊樂完成續約

中超球隊廣州城周一（16日）晚上在官方微博宣布，與陣中外流港將陳俊樂完成續約，希望新季他能繼續進步，並努力發掘自己在進攻端的潛力，而「樂仔」接受本報訪問時亦表示會力爭入球。

現年26歲的陳俊樂，2018年轉會至廣州城，之後一度被外借至前港超球隊富力R＆F。2019年「樂仔」正式歸隊，至今已為廣州城累積上陣24場。廣州城大讚「樂仔」跑動力強、耐力好，同時能勝任中場多個位置，認為他正逐漸步入職業生涯的黃金時期，並希望「樂仔」保持健康及做好防守外，新一季亦能努力發掘自己在進攻端的潛力，為球隊進攻體系提供更大的幫助，兼成為陣中真正的「中流砥柱」。

至於「樂仔」接受本報訪問時，就表示會在新一季力爭入球：「多謝球隊同埋教練嘅信任，自己希望來季可以有更好嘅表現，同埋取得入球。」他透露現時球隊已進行多場熱身賽，以備戰來季聯賽征途。

廣州城連日來於微博宣布多個職球員續約消息，除了「樂仔」之外，隊長唐淼、程月磊及主帥雲加斯特，亦揮筆與球會簽下新約。據內地媒體報導，股權改動有新進展的廣州城，已獲新贊助注資，球會早前公布的全新隊徽上，亦刪去了以往富力集團的簡稱。