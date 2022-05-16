祖雲達斯向普巴許諾　頂級待遇

意大利傳媒報道，祖雲達斯將於周一稍後時間與保羅普巴見面，就回巢一事進行討論，祖記將向普巴承諾給予頂級待遇，包括750萬歐元頂薪+獎金，10號球衣、必然正選及球隊核心地位，有球迷評論「祖雲達斯將繼續沉淪」。

關於普巴以自由身重返祖雲達斯嘅薪酬待遇，早前已經曝光，英國傳媒指普巴將獲得年薪800萬鎊，意大利傳媒披露細節，普巴重返祖記嘅年薪為750萬歐元、另加獎金，由於祖記喺2016年以破當時世界紀錄嘅8900萬鎊將普巴賣畀曼聯，今次免費簽番普巴，可謂人財兩得。

普巴於2012至2016年期間效力祖記，曾4奪意甲冠軍，今次重簽普巴承諾給予頂級待遇，包括10號球衣、必然正選及核心地位，祖記10號球衣原主人保羅戴巴拿今夏約滿離隊，巧合嘅係該阿根廷前鋒傳聞正與曼聯及阿仙奴斟介，如果最終加盟曼聯，將會係普巴同戴巴拿一次自由身互換。

消息指，普巴同祖記之間只有些微分歧，祖記打算簽3年，普巴則要求4年合約，相信好容易傾得掂。

今次普巴回巢，個別祖記球迷不予看好，有球迷評論「祖雲達斯將繼續沉淪」，亦有球迷指「巴黎聖日耳門最啱佢」，巴黎聖日耳門球迷就話「佢去祖記最好」，可以話互相嫌棄。