阿仙奴吞兩蛋　參加歐聯機會渺茫

周二(17日)凌晨英超，阿仙奴作客0比2不敵紐卡素，落後第4位熱刺2分，由於呢2支倫敦球隊今季只剩下1輪聯賽，加上熱刺最後1場對手只係已篤定降班嘅諾域治，好大機會贏波，意味阿仙奴反超前打入前4位機會渺茫，面臨再次無緣歐聯。

阿仙奴之前8次對紐卡素，獲得全勝，但今仗卻陷入苦戰，上半場已幾乎先失守，紐卡素翼鋒辛特麥斯明由左路突破，扣入禁區中路起腳，僅被門將蘭斯達爾撲出。

換邊後初段，都係由紐卡素打開紀錄，中場祖連頓左路傳中，阿仙奴中堅賓韋特出腳攔截，反而踢入自己龍門擺烏龍，落後0比1。

踢到85分鐘，阿仙奴再失1球，紐卡素中場桑恩朗達夫單刀，雖然被兵工廠門將蘭斯達爾出迎擋出，但有般奴古馬雷斯補射入網，為紐卡素奠定2比0勝局。

阿仙奴繼0比3大敗於熱刺腳下之後，今場再吞紐卡素2蛋，連輸2場，益咗同市兩大死敵車路士同熱刺，因為兵工廠輸波之後，車仔提早鎖定前4位，可以出戰下屆歐聯，熱刺領先兵工廠2分，爭前4位形勢佔上風，特別係煞科戰作客包尾嘅諾域治，贏波機會高唱入雲，相信可取得最後1張下屆歐聯入場券。

阿仙奴下仗主場對要搶分護級嘅愛華頓，隨時再有失分危機。著名網站fivethirtyeight指阿仙奴打入今季英超前4位嘅機會只有4%。