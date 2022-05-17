基亞連尼結束17年祖記生涯　接班人呼之欲出

周二(17日)凌晨意甲祖雲達斯主場打和拉素2比2，成為祖記隊長基亞連尼嘅告別禮，呢位37歲中堅以正選上陣，踢到17分鐘被換離場，代表佢效力祖雲達斯17年生涯正式結束，繞場接受球迷最後致敬。盛傳祖記計劃收購AC米蘭中堅阿利斯奧羅馬洛尼，填補基亞連尼嘅位置。

祖雲達斯早前喺意大利盃決賽輸波後，基亞連尼隨即宣布將於季尾離隊，今仗係祖記今季最後1場主場比賽，教練阿里基好識做，特別安排時間畀基亞連尼同球迷告別，佢走到場邊同球迷擁抱、簽名，場面非常溫馨。

基亞連尼2005年7月加盟祖雲達斯，為球隊上陣559場，入36球及25次助攻，曾為祖記連奪9季意甲冠軍，5次意大利盃冠軍，2次打入歐聯決賽，亦曾於2006年跟隨球隊踢意乙，同祖記能共富貴，亦能共患難。

同埋基亞連尼上年亦協助意大利捧歐國盃冠軍，可惜之後未能打入今屆世界盃決賽周，成為球員生涯一大遺憾，據悉美職球隊FC洛杉磯有興趣簽入基亞連尼。

另一位祖雲達斯球星保羅戴巴拿亦承認將於今季收咧後離隊，結束7年祖記生涯，佢今場踢咗78分鐘，但未有波入。祖雲達斯今仗由杜辛華荷域、艾華路莫拉達各入1球，一度領先2比0，但下半場阿歷士辛度擺烏龍，加上拉素中場米連高域沙域補時入波，最終打和2比2。

完場之後，祖記為基亞連尼同保羅戴巴拿舉行告別儀式，保羅戴巴拿不禁哭成淚人。