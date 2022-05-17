近年三次臀部手術　28歲羅娜笠臣宣布掛拍

再有年輕球手提早掛拍！曾於14歲奪得溫布頓青年組冠軍及以18歲之齡奪得奧運銀牌的英國新星羅娜笠臣，因受到傷患困擾宣布退役，28歲結束網球事業。

繼前世界「一姐」澳洲芭蒂以25歲之齡退役後，曾經攀升至世界排名27的羅娜笠臣，一度被譽為英國的新希望，2012年曾當選WTA最佳新秀，並曾在大滿貫中擊敗兩大名將比利時的克莉絲塔絲及中國的李娜，惟傷患的折磨令她忍痛對網球說再見。

「每次完成手術我都有期待。」羅娜笠臣曾於2014年進行手腕手術，而近年則先後三次進行臀部手術，「完成了臀部手術，我覺得人生都得以康復，很多令我不可思議的人幫助我再回到球場，跟住第二次（手術）也是這樣...但很奇怪我感到很大的呼叫，我要退役了。」這位美女球手最近一次手術是在去年１月完成。

羅娜笠臣08年贏得溫網青年組女單冠軍，2012年在倫敦奧運拍住梅萊贏得混雙銀牌，繼而同年在美網躋身16強；而這位左撇子也是22年來首位躋身WTA年終賽的英國女將。

「我想了很久，問過很多人的意見，即使我再重回球場，但可以前進亦不多，就算是健康地再多打一至兩年，都難以估計可以到達的目標。」羅娜笠臣目前在電視及電台工作，試圖在另一事業上闖出新天地。「但我很自豪在奧運及協會盃，以及過往代表英國出戰的每個時刻，當然出戰溫網及美網的經歷也是永遠難忘。」