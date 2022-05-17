香港隊　啟程前往泰國　余在言：吸收經驗　

為備戰六月份在印度加爾各答舉行的「亞洲盃」外圍賽，香港男子足球代表隊周二（17日）中午率先出發前往泰國曼谷集訓，當中新帥莊恩安達臣再次就中國球隊，拒絕讓一眾外流港將歸隊表達不滿。至於效力標準流浪小將余在言（Jesse），則對首次入圍決選名單感到開心，表示自己將會盡力爭取上陣機會，希望從中吸收國際賽經驗，並幫助港隊出線決賽周。

陳俊樂、梁諾恆等多名外流港將，最終確定無緣入選今次25人大軍名單，對力爭在亞盃外出線的港隊，無疑是一大打擊，主教練莊恩安達臣直至今日，仍然對中國球隊感到不滿：「因為隔離時間太長，返去至少要隔離4個禮拜，所以球隊就向球員施壓；不過我聽聞中國聯賽都唔知幾時開咧，咁點解佢哋要制止球員踢國際賽呢？」

除此之外，夏志明、鄭展龍、艾力士等球員亦意外落選，這名挪威籍教練則解釋道：「『龍仔』同決選名單好接近，我一直留意佢訓練同熱身賽嘅表現，不過最後選擇揀最有狀態嘅球員；而艾力士今次就唔屬於合適嘅球員，事關同樣位置有其他選擇，夏志明就係因為膝傷問題。」

港隊月初已開始進行本地集訓，當時首次跟隨大港腳操練的中場余在言，坦言只希望盡力表現到最好，並未曾想過可以進入決選名單：「疫情下無踢波咁耐，坦白講只係諗住拎經驗，特別係陣中有咁多老大哥，不過依幾個星期一直踢，個球感慢慢返番嚟，大約去到7、8成，依家入選到都好開心。」

港隊將於6月份出戰「亞洲盃」外圍賽，除了替球隊力爭出線外，Jesse亦為自己定下目標：「自己又唔會諗可能冇得出場，講真作為足球員都係想爭正選同入波，不過最主要都係想吸收國際賽經驗，尤其幫香港踢波絕對係一種榮耀，我一定會努力爭落場機會。」

另外同樣力爭首頂「喼帽」的費蘭度，則指披上港隊戰衣屬於自己一大夢想及挑戰，他坦言由於過去一季受到傷患影響，希望在泰國集訓期間可以進一步恢復狀態。「費7」透露踢完亞盃外之後，將直接到泰國與球隊東方龍獅會合，以備戰「亞協盃」分組賽。