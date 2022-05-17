抖足精神火力全開　惡客勝利勢破西部聯

澳職季後賽4強首回合大戰，日前喺淘汰圈過關嘅西部聯，先喺主場佈陣迎戰墨爾本勝利。兩隊喺常規賽分列第3同第2位，實力睇落接近，不過講到近況就以墨爾本勝利明顯佔優，一眾前鋒火力全開，而且客隊抖足10日、養精蓄銳嚟踢呢場大戰，有力乘住強勢開出客勝。（myTV SUPER周二下午5時05分直播）

西部聯喺3日前1比0險勝威靈頓鳳凰晉級，佢哋該仗早段領先後一直主守，最終頂到尾晉級。喺隊長迪亞文迪膝傷提早收咧下，西部聯嘅進攻未見銳利，對上4場比賽只有3個入波，常規賽最後3輪亦只錄得1和2負成績，可見球隊喺兵源有限下，球員捱到季尾狀態已下滑，連場硬仗令人擔心。

勝利近5仗4勝1和入14球

墨爾本勝利喺常規賽以1分之微，不敵墨爾本城屈居亞軍，但係球隊季尾氣勢極強，聯賽錄得破球會紀錄嘅連續15場不敗，包括最近5仗拎到4勝1和佳績。歷克迪亞高斯天奴、積基比廉馬、班頓咸美爾等腳風頗順，球隊對上5仗攻入14球，強大火力係等閒球隊難以抵擋。正所謂寧買當頭起，墨爾本勝利客勝值博。

直播表

周二5:05pm 澳職 西部聯 Vs 墨爾本勝利

無綫myTV SUPER

周二6:30pm 韓職 仁川聯 Vs FC大邱

無綫myTV SUPER

周三2:45am 英超 修咸頓 Vs 利物浦

Now 621

周三2:45am 英冠 諾定咸森林 Vs 錫菲聯

有線661、601台

周三8:30am 自由盃 小保加 Vs 哥連泰斯

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