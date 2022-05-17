溫網唔計分待審議　ATP指兩熱身賽唔受影響

儘管ATP(男子職業球員總會)反對溫網對俄羅斯及白羅斯球員的禁賽令，有意將這項極具傳統的草地大滿貫刪除排名積分，然而ATP周一發聲明表示下月兩項溫網的熱身賽仍會提供完整的排名積分，而溫網的安排則有待確定。

聲明表示今夏兩項草地賽事包括皇后會盃及伊斯特本網賽都會如往常一樣，要計算世界排名積分，「經過與球員委員會及賽會的商討，ATP董事今天確定，皇后會盃及伊斯特本兩站賽事將正常進行；然而溫網禁止俄羅斯及白羅斯球員的決定違反了ATP規則，並破壞了任何國籍的球員根據成績及無歧視地參賽的權利—這是ATP巡迴賽的基本原則。」ATP對溫網的禁賽令行動，仍在審議處理安排。

由於俄烏戰爭關係，溫網於3月表示對俄進行制裁升級，宣布禁止俄羅斯及白羅斯球員參加今屆賽事，然而ATP對於這決定表示反對，畢竟該會早已表明這兩個球員將會個人身份出現巡迴賽，以表對俄國入侵烏克蘭的制裁行動。

有消息指世界「一哥」祖高域可能抵制溫網，他明確表示不會有這個行動:「抵制的方式過於激進，有一些解決方案會更好，我們可以試試這些方案。」但他認為溫網的禁賽令幾乎已成定局。然而俄羅斯名將麥維迪夫則仍希望有奇迹出現:「我不知道這個決定是否完全正確，因為我沒有決定權，如果我能打，我會很高興地出戰溫網，如無法參與，就參加其他賽事，為明年溫網做準備，如果我有機會的話。」

至於WTA(女子職業球員總會)也有類似方向，將於幾個草地賽前有所決定。