甲一球星青衣球場獻技　蔡再懃撐塞爾特人奪冠

甲一勁旅東方龍獅和DNA Sports今日（17日）在青衣邨活化球場進行友賽。適逢NBA季後賽打得如火如荼，一眾球員大談心水隊伍。滿貫後衛蔡再懃支持同為「綠軍」的塞爾特人：「綠軍每個位置都好強，夠團結，看好他們贏冠軍！」

青衣邨天台籃球場落成多年，經「Hennessy In the Paint」項目翻新後，注入香港天際線、山景和夜色元素，成為打卡熱點。甲一球星徐遠成、胡卓斌、梁嘉顯、楊睿騏、蘇利文、蔡再懃、黃律堯、蔡鴻興等今日率先試場，分成兩隊作賽，更頻頻上演「入樽秀」。阿懃大讚球場色彩繽紛：「踏入球場好開心，框又靚，又堅固，見到我們不斷入樽就知！」

NBA進入四強階段，阿懃作為「綠軍」滿貫一員，自然支持塞爾特人：「很喜歡波士頓的風格，進攻有達頓、謝倫布朗，防守有Marcus Smart。」東方龍獅中鋒胡卓斌支持獨行俠：「當錫很厲害，獨力帶隊闖進西岸決賽。」

甲一聯賽7月重啟，東方龍獅隊長徐遠成表示，球隊正重拾比賽狀態：「我們還需要幾星期慢慢重拾體能、力量和默契。」雖然部分球隊陣容有變，例如南華教練巴拿莫域已解約，南青外援麥洛連亦已離隊，但他強調會專注自身：「目標不變，仍是爭標。」阿懃則指，滿貫外援尚未落實：「我們沒有高大中鋒，可能要打小球，希望投射方面做得更好，提高機動性。」

杭州亞運延期，打亂不少運動員部署，但阿懃認為是好事：「香港4月才重開球場，9月打亞運太倉卒了。如今多一年備戰，可以利用聯賽觀摩一下大家狀態，再選出代表隊。希望有機會出國集訓。」